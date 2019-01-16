احدث الأخبار

بعد مقتل 15 شخصا.. الرئيس الكيني يعلن القضاء على منفذي هجوم نيروبي
أبرز المواد
 الذهب يصعد بدعم رفض اتفاق “بريكست”
أبرز المواد
 القضاء التونسي يستدعي ممثل قناة الجزيرة في تونس بتهمة ترويج الشائعات
أبرز المواد
 باعتراف أمريكي رسمي.. الصين تتفوق في التصنيع العسكري
أبرز المواد
 العاصفة القطبية تضرب بلاد الشام.. الأردن وسوريا ولبنان على موعد معها
أبرز المواد
 وزير الخارجية اليمني: اتفاقات السويد غير قابلة لإعادة التفاوض
أبرز المواد
 الجنود الأتراك وعائلاتهم يدخلون قطر ويخرجون منها بدون تأشيرات !
أبرز المواد
 الطب يثبت فوائد الصيام الكبرى لمرضى السرطان
أبرز المواد
 الدنمارك والسويد وألمانيا وإيرلندا يعربون عن أسفهم لرفض البرلمان البريطاني الخروج من الاتحاد الأوروبي
أبرز المواد
 وثائق تفضح علاقة السفاح “أبو بنات” بالمخابرات التركية
أبرز المواد
 اليوم .. مجلس الأمن يصوت بشأن بعثة مراقبة الهدنة في اليمن
أبرز المواد
 بومبيو رداً على قمر إيران الصناعي: “لن نبقى ساكتين”
أبرز المواد
بعد مقتل 15 شخصا.. الرئيس الكيني يعلن القضاء على منفذي هجوم نيروبي

بعد مقتل 15 شخصا.. الرئيس الكيني يعلن القضاء على منفذي هجوم نيروبي

أبرز المواد
الذهب يصعد بدعم رفض اتفاق “بريكست”

الذهب يصعد بدعم رفض اتفاق “بريكست”

أبرز المواد
القضاء التونسي يستدعي ممثل قناة الجزيرة في تونس بتهمة ترويج الشائعات

القضاء التونسي يستدعي ممثل قناة الجزيرة في تونس بتهمة ترويج الشائعات

أبرز المواد
باعتراف أمريكي رسمي.. الصين تتفوق في التصنيع العسكري

باعتراف أمريكي رسمي.. الصين تتفوق في التصنيع العسكري

أبرز المواد

بعد مقتل 15 شخصا.. الرئيس الكيني يعلن القضاء على منفذي هجوم نيروبي

بعد مقتل 15 شخصا.. الرئيس الكيني يعلن القضاء على منفذي هجوم نيروبي
http://almnatiq.net/?p=680741
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا اليوم أن عناصر حركة الشباب الصومالية الإرهابية الذين نفذوا هجومًا ضد مجمع فندقي في نيروبي أوقع 15 قتيلاً على الأقل، “تمت تصفيتهم” على أيدي قوات الأمن في ختام حصار استمر نحو عشرين ساعة.
وقال الرئيس كينياتا في مؤتمر صحفي عقده اليوم في نيروبي “يمكنني التأكيد أن العملية الأمنية في (مجمع) دوسيت انتهت قبل نحو ساعة وأنه تمت تصفية كل الإرهابيين”، موضحا أنه تمت خسارة 15 شخصا بريئا” فيما تم إجلاء أكثر من 700 شخص من المجمع “في ساعات الصباح الأولى” حين كان لا يزال الهجوم مستمرا.

روابط ذات صلة

الذهب يصعد بدعم رفض اتفاق “بريكست”

الذهب يصعد بدعم رفض اتفاق “بريكست”
القضاء التونسي يستدعي ممثل قناة الجزيرة في تونس بتهمة ترويج الشائعات

القضاء التونسي يستدعي ممثل قناة الجزيرة في تونس بتهمة ترويج الشائعات
باعتراف أمريكي رسمي.. الصين تتفوق في التصنيع العسكري

باعتراف أمريكي رسمي.. الصين تتفوق في التصنيع العسكري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*