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أسعار النفط ترتفع مع آمال بتحسن السوق

أسعار النفط ترتفع مع آمال بتحسن السوق
http://almnatiq.net/?p=680744
المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعدما قفزت بنحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة في الوقت الذي بددت فيه توقعات بأن تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك قد تحسن العوامل الأساسية للسوق أثر تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وبحلول الساعة 0748 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 60.83 دولار للبرميل مرتفعة 19 سنتا أو 0.3 % .
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.2 % مقارنة مع سعر التسوية السابقة عند 52.21 دولار للبرميل.

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