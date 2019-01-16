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تنفيذ حكم القتل قصاصا في مواطن قتل آخر بسلاح ناري في نجران

تنفيذ حكم القتل قصاصا في مواطن قتل آخر بسلاح ناري في نجران

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تنفيذ حكم القتل قصاصا في مواطن قتل آخر بسلاح ناري في نجران

تنفيذ حكم القتل قصاصا في مواطن قتل آخر بسلاح ناري في نجران
http://almnatiq.net/?p=680775
المناطق - الرياض

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة نجران، وفيما يلي نص البيان :
قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) الآية.
وقال تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ).
أقدم / سعد بن محمد بن شباب الغامدي – سعودي الجنسية – على قتل / طلال بن حسين بن علي لسلوم – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح ناري مما تسبب في وفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / سعد بن محمد بن شباب الغامدي – سعودي الجنسية – اليوم الأربعاء 10 /5 /1440 هـ بمدينة نجران بمنطقة نجران.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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