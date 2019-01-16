عروض الخيال و السيرك العالمي و العروض البحرية في مهرجان كلنا الخفجي السابع

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http://almnatiq.net/?p=680795
الخفجي - سطام الفراون

عقد محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع اجتماعاً موسعاً مع مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة، وذلك استعداداً لمهرجان “كلنا الخفجي السابع” الذي سوف يقام في الفترة من ٧/٧/١٤٤٠ هـ إلى ٢١/٧/١٤٤٠هـ، ويهتم بالترفية و السياحة والتراث الوطني في السعودية.
وافتتح الهزاع الاجتماع مرحبا بالحضور، وقدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية على دعمه وموافقته على إقامة المهرجان.
كما أثنى على دور كافة القطاعات الحكومية والخاصة في إنجاح المهرجان، منوهاً بدور شركة أرامكو لأعمال الخليج في دعم وإنجاح المهرجان ووقوف رئيسها المهندس عازب القحطاني الدائم مع كل ما يخدم المجتمع في محافظة الخفجي.
وأشاد الهزاع بدور بلدية الخفجي وتعاونها وتهيئتها للموقع والخدمات المطلوبة لإقامة المهرجان.
من جانبه، قدّم سطام البلوي، المدير التنفيذي للمهرجان، عرضاً مرئيا عن المهرجان وما تم تحقيقه العام الماضي وعن الفعاليات التي تم اعتمادها من قبل إمارة الشرقية، وكيفية تنظيم المهرجان القادم والأدوار والدعم المطلوب من كل جهة حكومية، موضحا أن هذا العام سيشهد نقلة نوعية من حيث جودة الخدمة وتنظيم الفعاليات وتنوعها، حيث ذكر “البلوي” بأن المهرجان القادم سيهتم بجميع فئات المجتمع وسيكون هناك عدة مبادرات وطنية و معارض و قرية متخصصة للطفل و مسابقات و عروض الخيال و عروض السيرك العالمي و عروض بحرية.

وأبدى عدد من مديري الدوائر الحكومية استعدادهم للمشاركة والدعم، حيث أكد الجميع على ضرورة أن تتم مراعاة اشتراطات السلامة والأمن في كل ما يتعلق بالفعاليات والخدمات المقدمة.

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