أمانة الاحساء .. مُصادرة واتلاف 187 طن ( أغذية فاسدة ) في مركزي الخُضار

الاحساء - المناطق

كشفت إحصائية اصدرتها امانة الاحساء عن ان العام المنصرم 2018 شهد مصادرة واتلاف 187864 كيلوغرام “187 طن ” من الأغذية الفاسدة ( خضار وفواكه ) في السوق المركزي ، وفقاً لمااوضحه وكيل الأمانة للخدمات المهندس ناجي المري ، والذي أشار الى ان ذلك يأتي امتداداً لخطط المتابعة الشاملة التي تقوم بها الأمانة للسوق والرقابة الصحية لمحاله ونقاط الأنشطة الصحية والمهنية فيه ، وكذلك مركبات النقل المُوردة للخضار والفواكه واللحوم للتأكيد على السلامة الغذائية لمايتم تداوله وتسويقه من أغذية ومايُعرض فيها للاستهلاك الآدمي ، وضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لإزالة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري ، مبيناً ان خطوات المُصادرة والاتلاف تمت نظراً لمخالفة اشتراطات التعبئة والنقل والتخزين اذ يتسبب ذلك بتعفن هذه المواد ومن خلال الكشف عليها من قبل المراقبين الصحيين يتضح عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لذا تُتلف وتُرفع حالاً .

وأضاف المري ..تعريض الخضار والفواكه وغيرها من اغذية الى عوامل تلف بيئية متعددة يُعد من ابراز المُسببات لفسادها ومن ذلك ( سوء التخزين والنقل في ظروف غير مهيأة للحفاظ على جودة تلك المواد ) ، الامر الذي من شأنه ان يُسهم في حدوث تَغيرات في الخواص الطبيعية من اللون والطعم والرائحة والملمس لهذه المواد .