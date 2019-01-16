اختتام ملتقى الأمن والسلامة الثاني بحفرالباطن بحضور 280 مشارك ومشاركة

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

اختتمت صباح اليوم الأربعاء العاشر من شهر جمادى الأول لعام 1440هـ فعاليات ملتقى الأمن والسلامة الثاني تحت شعار ( الأمن والسلامة .. رؤية وطموح ) .

وأقيم الملتقى على مدى يومين بدأ يومه الأول برعاية سعادة مدير التعليم بمحافظة حفر الباطن الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي وحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد عبدالهادي الكناني وقادة وقائدات المدارس ومنسقي ومنسقات الأمن والسلامة بالمدارس ومشاركة عدد من الجهات الحكومية افتتحت صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر جمادى الأول لعام ١٤٤٠هـ فعاليات ملتقى الأمن والسلامة الثاني تحت شعار ( الأمن والسلامة .. رؤية وطموح ) ، وبدء الحفل بآيات من الذكر الحكيم ، وبعدها تم تقديم فقرة ترحيبية بالحضور لمجموعة من الأطفال من مدارس …. ، ثم ألقى مدير التعليم الأستاذ عايض الرحيلي كلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين وذكر بأن الهدف من الملتقى رفع مستوى الوعي الأمني ورفع جاهزية الميدان التربوي وتعزيز ثقافة ومفهوم الأمن والسلامة المدرسية ، وقدم الرحيلي شكره للرعاة على دعمهم وغرفة حفر الباطن التجارية على الإستضافة .

ثم ألقى مشرف الأمن والسلامة بتعليم حفر الباطن الأستاذ فلاح صالح الحربي كلمة بدأها بتهنئة المحافظة بتعيين سمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظاً لحفرالباطن ، وقال جميعنا تفاؤل بقدومه لإستكمال مسيرة التنمية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، ثم ذكر بأنه تم عقد هذا الملتقى إيماناً بأهمية التوعية بمستجدات الأمن والسلامة وقد استلهمنا عنوان وأهداف الملتقى من الرؤية الطموحة للمملكة ٢٠٣٠ لتحقيق نهضة شاملة في كافة مجالات الحياة بالمملكة .

وبعد ذلك قام مدير التعليم بتدشين شعار الأمن والسلامة الجديد ، ثم قام بتكريم الرعاة .

وانطلقت بعد ذلك أوراق العمل اليوم الأول ترأسها مدير الإشراف التربوي بتعليم حفرالباطن الأستاذ عبدالعزيز العامر

الورقة الأولى : أدوار الدفاع المدني تجاه المنشآت ( الدفاع المدني)

الورقة الثانية : السلامة المرورية .. مطلب وهدف ( المرور )

الورقة الثالثة : الظواهر الجوية .. والإنذار المبكر ( الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة )

* ترأس الجلسة الثانية مدير مركز التميز الأستاذ هليل عتيق العنزي

الورقة الأولى : إدارة الأزمات والطوارئ بالمدارس ( الشؤون الصحية )

الورقة الثانية : دور الإعلام في التوعية والتثقيف في مجال الأمن والسلامة( الإعلام التربوي )

الورقة الثالثة : التوعية والتثقيف من مخاطر الزلازل والبراكين

وانطلقت أوراق العمل لليوم الثاني ترأسها مديرة الإشراف التربوي بتعليم حفرالباطن الأستاذة سميرة الشهراني وتناولت الجلسة الأولى 3أوراق العمل كانت كالتالي

الورقة الأولى : التعامل مع حالات الهلع والخوف أثناء الحالات الطارئة قدمتها الأستاذة ليلى آل سلام منجامعة حفرالباطن.

الورقة الثانية : الأمن والسلامة في رؤية2030 قدمتها الأستاذ ناهية العتيبي من تعليم مكة المكرمة

الورقة الثالثة : مهام منسقي الأمن والسلامة في المدارس قدمتها الأستاذة نورة بنت زعال الشمري مساعدة الأمن والسلامة بتعليم حفرالباطن

*و ترأس الجلسة الثانية أمين إدارة تعليم حفرالباطن الأستاذ سعد بن غربي العنزي قدمت فيها 3 أوراق عمل

الورقة الأولى : أهمية السلامة لذوي الاحتياجات الخاصة في الميدان التربوي قدمها رئيس التربية الخاصة بتعليم حفرالباطن الأستاذ محمد بن حجاج الرشيدي

الورقة الثانية : مشكلات السلامة في المباني المدرسية وقدمها رئيس قسم التشغيل والصيانة المهندس حباب الشمري

الورقة الثالثة :أدوار القيادات المدرسية تجاه الأمن والسلامة قدمها مشرف القيادة المدرسية مطر بن رحيل الشمري .

بعد ذلك عقد لقاء عام بين المنسقين والمنسقات وقادة وقائدات المدارس بسعادة مدير تعليم حفرالباطن الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي تناول فيها اللقاء هموم ومعوقات الأمن والسلامة بمدارسنا وكيف نتجاوز هذه المعوقات والإجراءات التي يجب اتخاذها حال وقوع أزمة , وفي ختام اللقاء شكر الرحيلي الزملاء والزميلات في قسم الأمن والسلامة واللجان العاملة على هذا الملتقى كما شكر للحضور تفاعلهم وحضورهم راجياً من الله أن تكون مثل هذه الملتقيات مثمرة وتنعكس على الميدان التربوي وتطور العمل في مجال الأمن والسلامة .

وفي نهاية الملتقى كرم سعادة مدير التعليم المشاركين من حضور الدورة ولجان مشاركة بعد ذلك التقط الجميع صورة تذكارية ليسدل الستار على ملتقى الأمن والسلامة الثاني تحت شعار : الأمن والسلامة… رؤية وطموح .