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بر الأحساء تشارك بـ 17 ركنا في بازار اشراقات يدوية

بر الأحساء تشارك بـ 17 ركنا في بازار اشراقات يدوية
http://almnatiq.net/?p=680798
الاحساء - منال الدوسري

شاركت جمعية البر بالاحساء في بازار اشراقات يدوية الذي أطلقته كلية العلوم بجامعة الملك فيصل صباح اليوم الثلاثاء في مطعم المدينة الجامعية (مبنى 49)، برعاية وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة مها بنت علي الماجد ووكيلة كلية العلوم الدكتورة خلود بنت محمد التيسان، بحضور مشرفة القسم النسائي بجمعية البر بالاحساء عزيزة القرني.
من جهته أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية البر بالاحساء وليد بن خالد البوسيف بان القسم النسائي بالجمعية بإشراف مديرة القسم عزيزة القرني شارك في تنظيم وإعداد 17 ركن متنوع ما بين اركان اعمال يدوية من خوصيات وكروشية صناعة الاكسسوارات، وأركان الطبخ والرسم والتصوير الفوتغرافي والمكياج، بالإضافة الى اركان الأسر المنتجة والتي اشتملت على صناعة الليمون المعتق والبهارات ونقش الحنة وخبز المسح وغيرها من الإركان التي شغلتها الأسر المنتجة من مستفيدات الجمعية.

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