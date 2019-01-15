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مدير تعليم الخرج يتفقد مدارس الأبناء بقيادة المنطقة الوسطى

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مدير تعليم الخرج يتفقد مدارس الأبناء بقيادة المنطقة الوسطى

مدير تعليم الخرج يتفقد مدارس الأبناء بقيادة المنطقة الوسطى
http://almnatiq.net/?p=680799
المناطق -الخرج

تفقد مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي مدارس الأبناء (بنين/بنات) وذلك بقيادة المنطقة الوسطى بالخرج .
وكان في استقباله مدير المكتب التنسيقي لمدارس الابناء بقيادة المنطقه الوسطى الأستاذ عيد حسين العصيمي
بحضور مدير إدارة المنطقة الوسطى العميد الركن عمر العتيبي ومساعد مدير إدارة التشغيل والصيانة بالخرج والسليل العقيد المهندس منصور الشهراني وأمين إدارة التعليم الأستاذ عبدالرحمن الدوسري ومدير الإعلام والاتصال الأستاذ عبدالله القرني ومشرف القيادة المدرسية الأستاذ عبدالله الزايدي ..
حيث بدأ زيارته بجولة على مدارس البنين وألتقى بأبنائه الطلاب وأطلع على سير العمل ، وعلى كافة التجهيزات والمتطلبات ومناقشة أهم المقترحات والآراء المطروحة التي من شأنها تطوير بيئة الدراسة ، ثم افتتح قاعات للتدريب وصالة للاجتماعات ..
تلا ذلك زيارة مدارس البنات حيث استهلها بزيارة الروضة الثالثة ودشن مشروع المشتل الزراعي والمصلى والعلوم والتجارب ومشروع التصنيع والحرفة اليدوية وافتتاح ركن جدار التسلق وورشة تصنيع الوسائل ، وبعدها قام بزيارة ابتدائية ومتوسطة وثانوية البنات ..
وفي نهاية الزيارة دوّن سعادته كلمة في سجل الزيارات شكر فيها جميع منسوبي ومنسوبات المدارس المزارة على ماشاهده من الاهتمام بالعملية التعليمية والبيئة المدرسية وتنوع استخدام الوسائل التعليمية بما يعود على الطالب والطالبة بالنفع والفائدة .

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