بلدية محافظة تيماء تبداء بتركيب اعمدة انارة بالمحافظة

تبوك - سهام العنزي:

بدأت بلدية محافظة تيماء بتركيب أعمدة انارة تجميليه بطريق الأمير فهد بن سلطان وطريق الأمير سلطان بن عبد العزيز وذلك ضمن تطوير الطرق الرئيسية التي تأتي ضمن إطار جهودها المختلفة بالمحافظة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام فواز العنزي أن البلدية بدأت بتركيب أعمدة الانارة التجميلية في طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز وطريق الأمير فهد بن سلطان حيث تم تركيب أعمدة أناره ديكوريه وذلك ضمن تطوير الطرق الرئيسية .

وأكد ان جاري الاعداد للبدء واستكمال انارة حي الشفاء وكذا حي النسيم الشمالي والجنوبي وجزء من حي الرحمانية .

دعا جميع المواطنين والمقيمين بالمحافظة الي ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات او مخالفات او شكاوي عبر البلاغات 940 او عبر قنوات البلدية التفاعلية او حسابات البلدية التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية .