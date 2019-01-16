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الأمير سعود بن نايف يدشن مشاريع شركة المواساة للخدمات الطبية

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مدير التعليم الأفلاج يدّشن انطلاقة برنامج “القارئ الماهر”

مدير التعليم الأفلاج يدّشن انطلاقة برنامج “القارئ الماهر”

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مدير التعليم الأفلاج يدّشن انطلاقة برنامج “القارئ الماهر”

مدير التعليم الأفلاج يدّشن انطلاقة برنامج “القارئ الماهر”
http://almnatiq.net/?p=680816
المناطق - الرياض

دشّن مدير التعليم في محافظة الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة اليوم انطلاقة مسابقة برنامج ” القارئ الماهر ” في بيت الطالب وذلك بحضور رئيس قسم الإشراف التربوي الأستاذ تركي الشنار وعدد من طلاب الصف الثاني بمدارس المحافظة .
وانطلق برنامج “القارئ الماهر ” بمشاركة أكثر من ثلاثين طالب من الصف الثاني ابتدائي، وضمت لجنة تقييم معايير قراءة الطلاب المشرف التربوي الأستاذ راشد الزير والأستاذ سعد الماجد والأستاذ راشد المجادعة
وتهدف هذه المسابقة إلى تحويل القراءة من مفهومها التجريدي إلى نشاط عقلي يرمي إلى الفهم حيث شملت بنود التقييم القراءة المجودة ، تشغيل آليات القراءة ، إدراك الكلمات الجديدة واستراتيجية الوصول لمعانيها ، كذلك تحليل النص المقروء ونقده واستدعاء التفاصيل واستنتاجها .

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