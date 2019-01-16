الأمير سعود بن نايف يدشن مشاريع شركة المواساة للخدمات الطبية

الدمام - فهد المريخي

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية صباح اليوم الأربعاء مشاريع شركة المواســاة للخدمات الطبية بحضور مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك وعدد كبير من أعيان ووجهاء المنطقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله لمستشفى المواساة بمدينة الخبر رئيس مجلـس إدارة الشركة محمد بن سلطان السبيعي والرئيس التنفيذي ناصر بن سلطان السبيعي والعضو المنتدب محمد بن سليمان السليم وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من المسؤولين بالشركة.

وقام أمير المنطقة بجولة داخل مستشفى المواساة بحي المروج بمحافظة الخبر واستمع لشرح متكامل عن أقسام المستشفى والتخصصات المتوفرة فيه.

والقى المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح السلوك كلمة في الحفل أكد خلالها اهتمام القيادة الرشيدة أيدها الله بالقطاع الصحي ، كما يلقى أولوية لدى القطاع الحكومي والأهلي تماشياً مع برنامج التحويل الوطني وصولاً إلى تحقيق التحول للوصول الى رؤية٢٠٣٠ .

وأشار إلى أن افتتاح مستشفى المواساة بالخبر وتوسعة مستشفى المواساة بالجبيل ووضع حجر الأساس لمستشفى المواساة بالدمام يعد لبنات إضافية صحية تساهم في التوسع لخدمة أهالي المنطقة على وجه الخصوص وجميع الأهالي المستفيدين من خدماتها بشكل عام .

من جانبه أعرب ناصر بن سلطان السبيعي عن شكره وامتنانه لأميـر المنطقة الشرقية لتشريفه وافتتاحه مشاريع شركة المواساة للخدمات الطبية منوهاً في الوقت نفسه الى ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالقطاع الصحي بشقيه العام والخاص وحرص أمير المنطقة على دعم هذه المشاريع.

وأضاف السبيعي أن مشاريع شركة المواساة للخدمات الطبية التي تم افتتاحها تشمل كل من

مستشفى المواساة الرقمي السادس بمدينة الخبر بطاقة استعابية 280 سريراً والتي خصص منها 60 سريراً لمرضى العناية المركزة والعناية القلبية والى ما يزيد عن 60 عيادة خارجية متخصصة والتي روعي فيها اشتمالها على كافة التخصصات الطبية الرئيسية والفرعية اضافة الى العديد من التخصصات الدقيقة مثل التشخيص المبكر للأورام والعلاج الإشعاعي والطب النووي ومختبر متقدم في علم الأنسجة ومركز متخصص لإمراض السكر والقدم السكرية حيث تبلغ المساحة الإجمالية للأرض بـ53,000م² وبإجمالي مسطحات مباني على ستة ادوار بمساحة 48,000م² اضافة الى مبنى مستقل للمواقف يتسع الى ما يزيد عن 850 سيارة.

كما شمل الافتتاح توسعة مستشفى المواساة بالجبيل الصناعية والمتمثل بإضافة مبنى مستقل ومرتبط بالمبنى الرئيسي بجسر علوي وبسعة 100 سريراً اضافياً واكثر من 35 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية الدقيقة وجهز المستشفى بوحدة للقسطرة القلبية وجراحة القلب ووحدة غسيل الكلى وامراض الطب الصناعي المهني وتم ايضاً توسعة وحدة العناية المركزة لترتفع الطاقة الإستعابية للمستشفى الى 200 سريراً واكثر من 80 عيادة خارجية متخصصة مدعوماً بمبنى متعدد الأدوار لمواقف السيارات يتسع الى ما يزيد عن 600 موقف.

واردف السبيعي قائلاً ان المشروع الثالث هو وضع حجر اساس توسعة مستشفى المواساة بالدمام والمتمثل بمبنى متعدد الأدوار للرعاية طويلة الأجل وامراض الشيخوخه ووحدة للعناية المركزة اضافة الى قسم متخصص لإمراض الروماتيزم والتأهيل والعلاج الطبيعي بسعة سريرية تقدر بـ 204 سريراً مرتبطاً مع المستشفى الرئيسي بجسر علوي اضافة الى دورين تحت الأرض مخصصة لــ 600 موقف سيارة وسيكون التشغيل الفعلي بإذن الله في الربع الأخير من العام 2020 لتصل بذلك الطاقة الإستعابية لمستشفى المواساة بالدمام الى قرابة 500 سريراً.

وايماناً من شركة المواساة بإهمية تطوير الكفاءات الطبية للسعوديين اكد الرئيس التنفيذي للشركة عن عزمه القيام بتطبيق برنامج الإقامة للإطباء بمستشفى المواساة بالدمام بهدف الحصول على شهادة التخصص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والتي ستبدأ فعلياً بإذن الله في العام 2019م.

جدير بالذكر ان شركة المواساة تعد اول شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية تداول في قطاع الرعاية الصحية برأس مال قدره مليار ريال والتي تمتلك وتدير 6 مستشفيات في كل من : الدمام – الرياض – الخبر – المدينة المنورة – الجبيل الصناعية – القطيف وتعتزم الشركة إنشاء مستشفاها السابع في مدينة ينبع الصناعية خلال العام 2020م وتبلغ السعة الإجمالية لمستشفياتها الى ما يزيد على 1200 سريراً وحسب خطة الشركة الإستراتيجية فإن عدد الأسرة سوف يصل بمشيئة الله الى 2000 سريراً خلال الخمس سنوات القادمة. كما اشار بذلك السيد محمــد بن سليمان السليم العضو المنتدب بالشركة مؤكداً على ان ما تقوم به شركة المواساة للخدمات الطبية يأتي ايماناً منها بدورها كشريك استراتيجي للقطاع الصحي الحكومي ومكملاً له من اجل تقديم خدمة طبية مميزة للمواطن والمقيم على ارض مملكتنا الحبيبة تماشياَ مع رؤية المملكة 2030