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مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة 

مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة 
http://almnatiq.net/?p=680827
المناطق-الباحة
قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة اللواء علي بن خضران المنتشري ، عدداً من الضباط رتبهم الجديدة وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على ترقيتهم.
وقد هنأ اللواء المنتشري ، الضباط المترقين ، وحثهم على مواصلة العمل والجد وذلك لخدمة دينهم وولاة امرهم ووطنهم الغالي. متمنيا لهم مزيدا من التوفيق .
فيما عبر الضباط المترقون عن بالغ شكرهم وامتنانهم على الثقة الملكية الغالية التي منحت لهم وان هذه الثقة ستكون دافعا لمواصلة العطاء لخدمة الدين والمليك والوطن . صرح بذلك المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقه الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي

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