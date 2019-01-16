مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة 

قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة اللواء علي بن خضران المنتشري ، عدداً من الضباط رتبهم الجديدة وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على ترقيتهم.

وقد هنأ اللواء المنتشري ، الضباط المترقين ، وحثهم على مواصلة العمل والجد وذلك لخدمة دينهم وولاة امرهم ووطنهم الغالي. متمنيا لهم مزيدا من التوفيق .

فيما عبر الضباط المترقون عن بالغ شكرهم وامتنانهم على الثقة الملكية الغالية التي منحت لهم وان هذه الثقة ستكون دافعا لمواصلة العطاء لخدمة الدين والمليك والوطن . صرح بذلك المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقه الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي