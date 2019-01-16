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لجان لإحداث مدارس جديدة في الطائف

لجان لإحداث مدارس جديدة في الطائف
http://almnatiq.net/?p=680837
المناطق_الطائف

شكلت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارة التخطيط المدرسي، لجانا، لدراسة طلبات إحداث المدارس بالمحافظات والقرى والهجر التابعة لها، ودراسة النمو داخل المدن لتحديد الاحتياج من المدارس، لتخفيف الكثافة العالية بالمدارس، التي بدأت الدراسة فيها منذ الأسبوع المنصرم.

وتتمثل تلك الزيارات في المحافظات التابعة للادارة العامة للتعليم بالطائف وموقعها الجغرافي من حدود محافظة وادي الدواسر في الشمال الشرقي، وحدود مهد الذهب والمدينة المنورة وعفيف في الشمال الغربي للمحافظة، وحدود منطقة الباحة جنوبا، ومحافظة بيشة شرقا، ومنطقة مكة المكرمة غربا.

وجاء القرار استجابة لاحتياجات الأهالي في تلك المواقع، لتخفيف معاناتهم، وتقديم خدمة التعليم للمواطنين في مواقعهم، وفق ضوابط إحداث المدارس المقرة من وزارة التعليم.

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