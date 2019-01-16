نائب أمير جازان يقلد مدير شرطة الداير العقيد الجابري رتبته الجديدة ..

المناطق_فضه عطيف

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير شرطة الدائر المقدم حوذان بن حسن الجابري ، رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة عقيد وذلك بحضور مدير شرطة منطقة جازان اللواء دكتور مساعد بن منير المرشدي .

وهنأ سمو نائب أمير جازان، ” العقيد الجابري ” متمنياً له التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن .

من جانبه رفع مدير شرطة منطقة جازان و العقيد الجابري، خالص الشكر للقيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ ، وسمو وزير الداخلية بهذه المناسبة ، ولسمو نائب أمير منطقة جازان على تقليده رتبته الجديدة ، مؤكداً فخره واعتزازه بالثقة الغالية، التي تعد دافعاً لبذل المزيد من العطاء والتضحية في خدمة الدين ثم الملك والوطن.