مدير جامعة نجران يلبي دعوة طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة

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لبى معالي مدير جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي دعوة أحد طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة استوقفه خلال إحدى جولاته في الجامعة مقدماً له دعوة لحضور دورة تدريبية يقدمها بكلية العلوم الإدارية.

وبادر السبيعي بتلبية الدعوة من خلال حضوره للدورة التي قدمها الطالب حمد منصور آل حمامة أمس بعنوان “فن إدارة العلاقات العامة” بحضور عدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وتحدث الطالب خلال الدورة عن مفهوم العلاقات العامة وأهميتها وأنشطتها، وكذلك برامج العلاقات العامة، إضافة إلى دور العلاقات العامة في إدارة الأزمات.

وأكد مدير الجامعة حرصة التام على دعم جميع الطلاب، مشيراً إلى اعتزازه بما يتمتعون به من مهارات وقدرات عالية تثبت جودة التعليم بالجامعة، وتحفز على أهمية تنمية مهاراتهم وتطويرها بما يخدم تحصيلهم العلمي ويسهم في تفوقهم.

وقدم معالي مدير الجامعة شهادة شكر وتقدير للطالب الذي قدم الدورة، وشهادات حضور للمشاركين.