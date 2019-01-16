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وزير الإسكان يطلع على الفرع الذكي لصندوق التنمية العقارية

وزير الإسكان يطلع على الفرع الذكي لصندوق التنمية العقارية

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وزير الإسكان يطلع على الفرع الذكي لصندوق التنمية العقارية

وزير الإسكان يطلع على الفرع الذكي لصندوق التنمية العقارية
http://almnatiq.net/?p=680870
المناطق_الرياض

اطلع وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، على الفرع الذكي لصندوق التنمية العقارية بمنطقة الرياض، الذي يعد أحد الروافد التقنية التي عمل الصندوق على إطلاقها ضمن منظومة من الخدمات المختلفة والحلول التمويلية المتكاملة للصندوق، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتيسير رحلة تملك المواطنين للمسكن الأول، عبر نظام ذكي يجمع بين خدمات صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية، ومشاريع وزارة الإسكان .

وتجول الوزير في مختلف أرجاء الفرع، واستمع إلى شرح تفصيلي لخطة عمله وآلية الخدمات الإلكترونية الذكية التي يقدمها الفرع للمواطنين ومن بينها مسار الأولوية الإلكتروني لخدمة “جنودنا البواسل” من خلال أيقونة برنامج “دعم العسكريين وأصحاب الهمم”، وأجهزة الخدمة الذاتية التي تمت إتاحتها للمواطنين دون الحاجة لموظف الخدمة الشاملة.

وشاهد وزير الإسكان القاعة التفاعلية التي يتمكن من خلالها المستفيد من استعراض مشاريع وزارة الإسكان للبيع على الخارطة عبر تقنية الواقع الافتراضي “VR” ثلاثية الأبعاد، إضافة لشاشة تفاعلية لعرض المنتجات والحلول التمويلية التي يقدمها الصندوق ووزارة الإسكان، بالإضافة إلى جهاز “المستشار الآلي” لخدمة وتوجيه المستفيدين.

وشدّد وزير الإسكان خلال جولته على ضرورة تكاتف جميع الجهود والعمل على إتاحة الخدمات للمستفيدين بكل سهولة ويسر في أي زمان ومكان وبجودة وكفاءة عالية والاستفادة من الخدمات التقنية الحديثة لخدمة المواطنين بالشكل الأمثل.

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