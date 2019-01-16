أمير القصيم يرعى المؤتمر الدولي الأول لجمعية أصدقاء بنوك الدم ببريدة

وبين الأمير فيصل بن مشعل أن خدمات جمعية أصدقاء بنوك الدم لم تقتصر على الحملات المنفذة بمستشفيات المنطقة بل امتدت لحملات التبرع بالدم للمصابين في الحد الجنوبي وشرف الإسهام في خدمة الحجاج والمعتمرين عبر حملات التبرع والتي تعكس خصوصية التبرع للدم في هذه البلاد المباركة , مؤكداً على أن هذا النجاح تشارك فيه المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة والذي أثمرت بالعديد من النتائج الإيجابية في حملات التبرع بالدم والبرامج المساندة , مقدماً شكره لمدير عام الشؤون الصحية مطلق الخمعلي وكافة زملاءه لما بذلوه لخدمة هذا المجال , ومقدماً شكره لكافة المشاركين في هذا المؤتمر من المتخصصين من كافة دول العالم ومن أبناء الوطن عبر جهودهم الخيرة التي يقدمونها لتحقيق الأهداف المرجوة , سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم .

جاء ذلك خلال رعاية سموه ، اليوم المؤتمر العلمي الأول تحت عنوان “إدارة أفضل للتبرع بالدم” , بمركز النخلة بمدينة بريدة , الذي تنظمه جمعية أصدقاء بنوك الدم , بمشاركة نخبة من المختصين بالدم من أكثر 10 دول حول العالم , بحضور مدير عام الشؤون الصحية مطلق الخمعلي , وأمين المنطقة محمد المجلي , ومدير تعليم القصيم عبدالله الركيان , ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الدكتور فيصل الخميس , وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من المهتمين.

حيث دشن سموه المؤتمر ، وتجول على المعارض المشاركة من عدد من الجهات الحكومية والخيرية والخاصة التي تهتم بالتبرع بالدم.

بعد ذلك توجه سمو أمير منطقة القصيم لمقر الحفل المقام لانطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الأول لجمعية أصدقاء بنوك الدم , الذي بدأ بآيات من الذكر الحكيم ، إثر ذلك قدم عرضٌ مرئي يبرز الجهود التي قدمتها جمعية أصدقاء بنوك الدم ، والأعمال والنشاطات التي يستهدفها المؤتمر العلمي لزرع الابتسامة على المريض ، واستعراض تطبيق أصدقاء بنوك الدم.

عقب ذلك رفع رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور محمد السهلي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته ودعمه للمؤتمر , قائلاً في كلمته : إن مثل هذه المبادرات الخيرة والنافعة تسعى إلى دعم خطوات العمل الخيري برؤية علمية عبر مشاركة نخبة من المتخصصين ، الذين يسعون من خلالها إلى توظيف مبادرات المجتمع ، وتقديم أفضل الأعمال الإدارية للتبرع بالدم لينعكس وبشكل نافع وهادف لخدمة المحتاجين , مشيراً إلى أن المؤتمر قُدم من خلال المشاركة المجتمعية ، ووصولاً إلى أهداف رؤية المملكة 2030 ، التي تسعى إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة , كاشفاً أن توصيات المؤتمر كافة سترفع للجهات ذات العلاقة لتطبيق ما قدم من قبل المتخصصين المشاركين من دول العالم.

ثم ألقى وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون المختبرات والدم عبدالله الخشان كلمة بين فيها أن انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الأول لجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية ، يأتي لتبادل الخبرات في مجال إدارة المتبرعين بالدم , لافتاً الانتباه إلى أن الطب يزداد تطوراً بوتيرة متسارعة , تبرع 1% من سكان العالم مرة واحدة كل عام ، غير كاف لسد الاحتياج وأن الاحتياج العالمي قد وصل إلى 3,2% في الدول المتقدمة ، وذلك بسبب رفع مأمونية نقل الدم , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه ورعايته للمؤتمر ، الذي يعكس نفعاً وخدمة لكافة شرائح المجتمع.

ثم أبدت المديرة الطبية لشركة أنظمة الدم في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتورة ماري تونسند سعادتها لحضور هذا المؤتمر العملي الأول , مفيدةً أن مثل هذه الملتقيات العلمية تعكس نفعاً وخدمة للمحتاجين ، وتسهم في الانتشار الواسع للتوصيات العلمية في المؤتمر على مستوى العالم , مقدمة شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة القصيم ولجمعية أصدقاء بنوك الدم على ماقدم لإقامة هذا المؤتمر.

إثر ذلك كرم سمو أمير منطقة القصيم 14 مشاركاً متخصصاً ضمن المشاركين بالمؤتمر , والجهات المشاركة ، والمتحدثين وفريق العمل للمؤتمر.