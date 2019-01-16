تعزيز التنسيق بين الدفاع المدني بتبوك وقيادة المنطقة الشمالية الغربية

المناطق_علي العميري

التقى اليوم مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد مهندس أحمد بن محمد الشهراني مدير ادارة الشؤون المدنية بقيادة المنطقة الشمالية الغربية العميد ركن خالد بن محمد العسيري لمناقشة سبل التعاون في اطار العمل الميداني بين الجهتين وذلك بمقر مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك.

وأكد العميد الشهراني أن هذا اللقاء يعزز من أهمية التنسيق بين مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك وقيادة المنطقة الشمالية الغربية في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحماية وسلامة المواطنين والمقيمين من أي مخاطر سواءً طبيعية أو صناعية.