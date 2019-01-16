مؤسسة القدس تطالب بوضع حد لمطالبات صهيونية بهدم أسوار بلدة القدس القديمة

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طالبت مؤسسة القدس الدولية، بتدخل المجتمع الدولي لوضع حد لمطالبات إسرائيلية متطرفة بهدم أسوار بلدة القدس القديمة.

وأكدت المؤسسة في بيان لها اليوم على أن المطالبات الإسرائيلية التي تصدر من جهات ومراجع إسرائيلية متطرفة تأتي بالتزامن مع تصاعد الاقتحامات للمسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وأعلنت المؤسسة التي تتخذ من بيروت مقرا لها أن أذرع الاحتلال الإسرائيلي وسلطاته المختلفة تتابع خططها لتهويد القدس المحتلة، وتستهدف المسجد الأقصى بالاقتحامات شبه اليومية، مشيرة إلى اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل للمسجد الأقصى في ظل ممارسات غير أخلاقية قام بها جنود الاحتلال، خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى خلال الساعات الماضية.

ووصفت المؤسسة في بيانها الممارسات والاقتحامات الإسرائيلية في القدس المحتلة بالاستفزازية، مجددة التأكيد على عدوانية الاحتلال وعنصريته وعدم التزامه بالقوانين والشرائع الدولية.