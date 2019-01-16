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استخراج 30 قطعة بلاستيكية من بطن شاب في جدة

استخراج 30 قطعة بلاستيكية من بطن شاب في جدة
http://almnatiq.net/?p=680894
المناطق_جدة

“٣٠ قطعة بلاستيكية مختلفة الأحجام” كان ذلك إجمالي ما تم استخراجه من معدة شاب صغير بمستشفى الملك فهد في جدة.

وبحسب “الوطن” فقد تمكن فريق جراحي سعودي بمستشفى الملك فهد بجدة، من إنقاذ مراهق «16عاماً» بعد وصوله إلى المستشفى، حيث لاحظت أسرته استمرار ألم في البطن واستفراغه الدائم، إضافة إلى اضطرابات نفسية، إذ أوضحت الفحوص الأولية وجود ثقب في الجهاز الهضمي، إضافة إلى جسم غريب في المعدة.

وعلى الفور تم إجراء جراحة استكشاف البطن لإخراج الجسم الغريب، وإصلاح الثقب في جدار المعدة، إذ تبين احتواء المعدة على أكثر من 30 قطعة بلاستيكية مختلفة، تشكل أجزاء من كرة قدم وأكياساً بلاستيكية لوجبات سريعة وبالونات.

وتم استكمال الجراحة بتنظيف البطن من السوائل وآثار الالتهابات، ثم إغلاقها ومتابعة حالة المريض، وهو بصحة جيدة

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