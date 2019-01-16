احدث الأخبار

وكيل إمارة عسير ومدير شرطة المنطقة وعدد من قيادات الامارة  يقدمون واجب العزاء لأسرة الربعي
أبرز المواد
 نائب أمير مكة المكرمة يستقبل قيادات المنطقة
أبرز المواد
 بلدي الباحة  يقر تنظيم ورشة عمل (ماذا يريد شباب الباحة أن تكون مدينتهم في المستقبل)
أبرز المواد
 القبض على وافد استولى على 14 مليون ريال بحجة مضاعفة الأموال بالسحر
أبرز المواد
 استخراج 30 قطعة بلاستيكية من بطن شاب في جدة
أبرز المواد
 تعزيز التنسيق بين الدفاع المدني بتبوك وقيادة المنطقة الشمالية الغربية
أبرز المواد
 أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الأعمال السعودي البحريني
أبرز المواد
 مؤسسة القدس تطالب بوضع حد لمطالبات صهيونية بهدم أسوار بلدة القدس القديمة
أبرز المواد
 بالفيديو .. الأمين العام لجامعة الدول العربية يكشف لأول مرة سبب “مقتل القذافي”
أبرز المواد
 الزكاة والدخل وغرفة الأحساء تنظّمان ورشة عمل حول تطبيق المرحلة الثانية لضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 أمير القصيم يرعى المؤتمر الدولي الأول لجمعية أصدقاء بنوك الدم ببريدة
أبرز المواد
 وزير الإسكان يطلع على الفرع الذكي لصندوق التنمية العقارية
أبرز المواد
وكيل إمارة عسير ومدير شرطة المنطقة وعدد من قيادات الامارة  يقدمون واجب العزاء لأسرة الربعي

وكيل إمارة عسير ومدير شرطة المنطقة وعدد من قيادات الامارة  يقدمون واجب العزاء لأسرة الربعي

أبرز المواد
نائب أمير مكة المكرمة يستقبل قيادات المنطقة

نائب أمير مكة المكرمة يستقبل قيادات المنطقة

أبرز المواد
بلدي الباحة  يقر تنظيم ورشة عمل (ماذا يريد شباب الباحة أن تكون مدينتهم في المستقبل)

بلدي الباحة  يقر تنظيم ورشة عمل (ماذا يريد شباب الباحة أن تكون مدينتهم في المستقبل)

أبرز المواد
القبض على وافد استولى على 14 مليون ريال بحجة مضاعفة الأموال بالسحر

القبض على وافد استولى على 14 مليون ريال بحجة مضاعفة الأموال بالسحر

أبرز المواد

بلدي الباحة  يقر تنظيم ورشة عمل (ماذا يريد شباب الباحة أن تكون مدينتهم في المستقبل)

بلدي الباحة  يقر تنظيم ورشة عمل (ماذا يريد شباب الباحة أن تكون مدينتهم في المستقبل)
http://almnatiq.net/?p=680897
المناطق_الباحة
المناطق-الباحة
أوصى المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة بإقامة شراكة مجتمعية وتشكيل لجان تطوعية من الجنسين وفق رؤية المملكة 2030 لمساندة الإدارات المختصة بالأمانة كإدارة الحدائق والمنتزهات وإدارة النظافة بهدف تنمية الوعي المجتمعي للحفاظ على الممتلكات العامة وتقديم خدمات بلدية مميزة. جاء ذلك في الجلسة التي عقدها بلدي الباحة مساء أمس الثلاثاء الموافق 9/5/1440 هـ برئاسة الأستاذ / أحمد بن مسفر آل هادي الزهراني رئيس المجلس البلدي وحضور جميع الأعضاء. وقد استهلت الجلسة بكلمة آل هادي حيث أشار الى ضرورة تفعيل أعمال اللجان الدائمة بهدف التواصل مع أمانة الباحة لتقديم خدمة بلدية مميزة لمدينة الباحة. وأيد المجلس مقترح إنشاء قاعة مهرجانات في مدينة الباحة في موقع مناسب ليسهل الوصول إليها تتسع لعدد كبير من أطياف المجتمع
بتخصيص أرض للاستثمار ليقوم أحد المستثمرين بإنشاء قاعة  حسب مواصفات هندسية عالية الجودة  ليستفاد منها في إقامة برامج وأنشطة متنوعة
وطالب المجلس بضرورة تسريع العمل في تأهيل المنطقة المركزية لمدينة الباحة كما وافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقته لإيجاد حلول مناسبة بشأن إعادة النظر في التحويلات الفرعية بطريق الملك عبدالعزيز بصفته الشريان الرئيس و تقديم تلك المقترحات للجنة السلامة المرورية بالمنطقة مع التأكد من سلامة و ملاءمة المناهيل بالشوارع الرئيسية  وأوصى المجلس رفع مقترح إنشاء سوق لحوم و خضار و فواكه في شمال المدينة.
كما أقر المجلس المقترح المتعلق بتنظيم ورشة عمل “ماذا يريد شباب الباحة أن تكون مدينتهم في المستقبل” ووافق على تشكيل لجنة مؤقته لهذا الغرض كما رأي المجلس  تغيير حجم ملصق اغلاق المحلات التجارية المخالفة مع ايضاح سبب الاغلاق

روابط ذات صلة

وكيل إمارة عسير ومدير شرطة المنطقة وعدد من قيادات الامارة  يقدمون واجب العزاء لأسرة الربعي

وكيل إمارة عسير ومدير شرطة المنطقة وعدد من قيادات الامارة  يقدمون واجب العزاء لأسرة الربعي
نائب أمير مكة المكرمة يستقبل قيادات المنطقة

نائب أمير مكة المكرمة يستقبل قيادات المنطقة
القبض على وافد استولى على 14 مليون ريال بحجة مضاعفة الأموال بالسحر

القبض على وافد استولى على 14 مليون ريال بحجة مضاعفة الأموال بالسحر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*