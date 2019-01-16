بلدي الباحة  يقر تنظيم ورشة عمل (ماذا يريد شباب الباحة أن تكون مدينتهم في المستقبل)

المناطق-الباحة

أوصى المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة بإقامة شراكة مجتمعية وتشكيل لجان تطوعية من الجنسين وفق رؤية المملكة 2030 لمساندة الإدارات المختصة بالأمانة كإدارة الحدائق والمنتزهات وإدارة النظافة بهدف تنمية الوعي المجتمعي للحفاظ على الممتلكات العامة وتقديم خدمات بلدية مميزة. جاء ذلك في الجلسة التي عقدها بلدي الباحة مساء أمس الثلاثاء الموافق 9/5/1440 هـ برئاسة الأستاذ / أحمد بن مسفر آل هادي الزهراني رئيس المجلس البلدي وحضور جميع الأعضاء. وقد استهلت الجلسة بكلمة آل هادي حيث أشار الى ضرورة تفعيل أعمال اللجان الدائمة بهدف التواصل مع أمانة الباحة لتقديم خدمة بلدية مميزة لمدينة الباحة. وأيد المجلس مقترح إنشاء قاعة مهرجانات في مدينة الباحة في موقع مناسب ليسهل الوصول إليها تتسع لعدد كبير من أطياف المجتمع

بتخصيص أرض للاستثمار ليقوم أحد المستثمرين بإنشاء قاعة حسب مواصفات هندسية عالية الجودة ليستفاد منها في إقامة برامج وأنشطة متنوعة

وطالب المجلس بضرورة تسريع العمل في تأهيل المنطقة المركزية لمدينة الباحة كما وافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقته لإيجاد حلول مناسبة بشأن إعادة النظر في التحويلات الفرعية بطريق الملك عبدالعزيز بصفته الشريان الرئيس و تقديم تلك المقترحات للجنة السلامة المرورية بالمنطقة مع التأكد من سلامة و ملاءمة المناهيل بالشوارع الرئيسية وأوصى المجلس رفع مقترح إنشاء سوق لحوم و خضار و فواكه في شمال المدينة.

كما أقر المجلس المقترح المتعلق بتنظيم ورشة عمل “ماذا يريد شباب الباحة أن تكون مدينتهم في المستقبل” ووافق على تشكيل لجنة مؤقته لهذا الغرض كما رأي المجلس تغيير حجم ملصق اغلاق المحلات التجارية المخالفة مع ايضاح سبب الاغلاق