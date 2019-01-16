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وكيل إمارة عسير ومدير شرطة المنطقة وعدد من قيادات الامارة  يقدمون واجب العزاء لأسرة الربعي

وكيل إمارة عسير ومدير شرطة المنطقة وعدد من قيادات الامارة  يقدمون واجب العزاء لأسرة الربعي

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وكيل إمارة عسير ومدير شرطة المنطقة وعدد من قيادات الامارة  يقدمون واجب العزاء لأسرة الربعي

وكيل إمارة عسير ومدير شرطة المنطقة وعدد من قيادات الامارة  يقدمون واجب العزاء لأسرة الربعي
http://almnatiq.net/?p=680902
المناطق_عسير
بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير قام سعادة وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد الربيعة
وسعادة مدير شرطة المنطقة اللواء صالح القرزعي وعدد من مديري إدارات العموم بإمارة منطقة عسير اليوم بأداء واجب العزاء لأسرة البطل علوان الربعي الذي ضحى بنفسه خلال محاولته إنقاذ طفل من الدهس بعد أن دفع بنفسه أمام سيارة مسرعة لينقذ الطفل من الموت، ويموت بدلًا عنه.

ونقل سعادة وكيل إمارة عسير تعازي  أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز  لأسرة الربعي بمنزلهم الكائن بمدينة أبها ، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

من جهته قدمت أسرة الربعي شكرها وتقدير ها  لسمو أمير المنطقة وجميع من قدموا لهم واجب العزاء والمواساه ، مؤكدين بأن ذلك غير مستغرب  على ولاة الأمر حفظهم الله .

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