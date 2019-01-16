وكيل إمارة عسير ومدير شرطة المنطقة وعدد من قيادات الامارة  يقدمون واجب العزاء لأسرة الربعي

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بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير قام سعادة وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد الربيعةوسعادة مدير شرطة المنطقة اللواء صالح القرزعي وعدد من مديري إدارات العموم بإمارة منطقة عسير اليوم بأداء واجب العزاء لأسرة البطل علوان الربعي الذي ضحى بنفسه خلال محاولته إنقاذ طفل من الدهس بعد أن دفع بنفسه أمام سيارة مسرعة لينقذ الطفل من الموت، ويموت بدلًا عنه.

ونقل سعادة وكيل إمارة عسير تعازي أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز لأسرة الربعي بمنزلهم الكائن بمدينة أبها ، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

من جهته قدمت أسرة الربعي شكرها وتقدير ها لسمو أمير المنطقة وجميع من قدموا لهم واجب العزاء والمواساه ، مؤكدين بأن ذلك غير مستغرب على ولاة الأمر حفظهم الله .