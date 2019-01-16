نائب أمير مكة المكرمة يستقبل قيادات المنطقة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي، والذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة، سائلاً الله له التوفيق والسداد.

وعبّر الأمير بدر بن سلطان عن شكره وتقديره للدكتور الثقفي على تهنئته، كما استمع لشرح عن آلية رصد الهيئة للبيانات والمعلومات عبر مراكزها وتحليلها، وتوقع الظواهر قبل حدوثها وإرسالها إلى الجهات ذات العلاقة، إلى جانب إعداد النشرات الوقتية، مع متابعة التنبيهات والتحذيرات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

كما التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير السجون بالمنطقة اللواء ماجد الدويش، والذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بثقة القيادة وتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.

وقدّم الأمير بدر بن سلطان شكره للواء الدويش على تهنئته ، كما استعرض أبرز الخطط المستقبلية لتطوير الإصلاحيات في المنطقة.

وفي شأن متصل استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، قائد طيران الأمن اللمنطقة العقيد محمد الثبيتي، والذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.

وقدّم الأمير بدر بن سلطان شكره للعقيد الثبيتي، كما استمع سموه خلال اللقاء إلى نبذة عن الأعمال التي ينفذها طيران الأمن في المنطقة، إلى جانب الخطط التي يتم تنفيذها خلال موسمي الحج والعمرة.

والتقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة عبدالمنعم الشهري، والذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.

وثمّن الأمير بدر بن سلطان له صادق مشاعره، كما استعرض سموه أعمال ومنجزات الأحوال بالمنطقة، منها توفير وحدات متنقلة تعمل على تقديم المساندة في المحافظات، وإطلاق خدمة المكاتب السريعة واستثمار مبادرة التكامل التنموي بين القطاعي الحكومي و الخاص بافتتاح فروع بالغرف التجارية و الأسواق.

كذلك استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير عام شركة المياه الوطنية بالمنطقة المهندس محمد الغامدي، والذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بثقة ولاة الأمر.

وقدّم الأمير بدر بن سلطان شكره للمهندس الغامدي، و استمع لشرح عن مشروعات الشركة من أبرزها التشغيل الذكي بالمشاعر المقدسة الذي حاز على جائزة أفضل مشروع مياه ذكي على مستوى العالم لعام 2018 من منظمة المياه العالمية، كما اطلع سموه على مشروعات الشركة المنفذة ومنها إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي القديمة التي هدفت لتخفيض الطفوحات بمحافظة جدة والمشاريع الأخرى الجاري تنفيذها في محافظات المنطقة.

واستقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، مازن بترجي، يرافقه عدد من أعضاء الإدارة، والذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.

وقدّم الأمير بدر بن سلطان شكره لهم، واستمع سموه خلال اللقاء إلى نبذة عن أعمال الغرفة التجارية الصناعية بجدة، كما اطلع على استراتيجيته لهذا العام.

كما التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، رؤساء مجلس إدارة الأندية الأدبية الثقافية بالمنطقة الدكتور حامد الربيعي رئيس نادي مكة ، والدكتور عبدالله السلمي رئيس نادي جدة والدكتور عطالله الجعيد رئيس نادي الطائف، والذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة، سائلين الله له التوفيق والسداد.

وقدّم الأمير بدر بن سلطان شكره لهم، واطلع على خطط النادي المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة ، إلى جانب الأنشطة والبرامج الثقافية التي تمّ تنفيذها في المرحلة الماضية، والخطط الخاصة بتوحيد الجهود مع الأندية الأدبية في المنطقة للوصول لتكامل ثقافي في الأنشطة والبرامج بما يكفل العمل وفق رؤية ثقافية موحدة تخدم وتعزّز الحراك الأدبي بالمنطقة.

واستقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، رئيسي مجالس إدارة جمعيات الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح و من الطائف فيصل الخديدي، واللذين قدما للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.

وثمّن الأمير بدر بن سلطان لهما صادق مشاعرهما، واستمع إلى شرح عن خطط النادي المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة، إلى جانب الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها، كما اطلع سموه على خطط النوادي في المنطقة بما يكفل العمل وفق رؤية موحدة تخدم المهتمين بهذا الجانب.