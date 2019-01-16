احدث الأخبار

إرهاب الميليشيا الحوثية .. يطارد النازحين والمعاد تأهيلهم
أبرز المواد
 مدير خدمات المياه بمنطقة تبوك يتفقد المشروع المركزي لمياه المنطقة
أبرز المواد
 بالفيديو .. الاتحاد يخطف المباراة من الوشم في الدقائق الأخيرة بكأس الملك
أبرز المواد
 ببصمات إيرانية .. “الحوثي” يرفض السلام ويقصف مخيم نازحين في الخوخة
أبرز المواد
 أمير منطقة الباحة يستقبل فريق موسوعة كيوبيديا العالمية
أبرز المواد
 يمني يتهم زوجته السعودية بقتل طفلهما الرضيع في مكة .. والجهات الأمنية تكشف حقيقة الوفاة
أبرز المواد
 هاكاثون جامعة حائل ينطلق الجمعة بمشاركة 90 متسابقًا من مختلف أنحاء المملكة
أبرز المواد
 إزاله تعديات بمساحه إجماليه تزيد. 65،000م2  متر مربع بمركزالحره الشماليه بمحافظه أملج.
أبرز المواد
 وكيل إمارة عسير ومدير شرطة المنطقة وعدد من قيادات الامارة  يقدمون واجب العزاء لأسرة الربعي
أبرز المواد
 نائب أمير مكة المكرمة يستقبل قيادات المنطقة
أبرز المواد
 بلدي الباحة  يقر تنظيم ورشة عمل (ماذا يريد شباب الباحة أن تكون مدينتهم في المستقبل)
أبرز المواد
 القبض على وافد استولى على 14 مليون ريال بحجة مضاعفة الأموال بالسحر
أبرز المواد
إرهاب الميليشيا الحوثية .. يطارد النازحين والمعاد تأهيلهم

إرهاب الميليشيا الحوثية .. يطارد النازحين والمعاد تأهيلهم

أبرز المواد
مدير خدمات المياه بمنطقة تبوك يتفقد المشروع المركزي لمياه المنطقة

مدير خدمات المياه بمنطقة تبوك يتفقد المشروع المركزي لمياه المنطقة

أبرز المواد
بالفيديو .. الاتحاد يخطف المباراة من الوشم في الدقائق الأخيرة بكأس الملك

بالفيديو .. الاتحاد يخطف المباراة من الوشم في الدقائق الأخيرة بكأس الملك

أبرز المواد
ببصمات إيرانية .. “الحوثي” يرفض السلام ويقصف مخيم نازحين في الخوخة

ببصمات إيرانية .. “الحوثي” يرفض السلام ويقصف مخيم نازحين في الخوخة

أبرز المواد

إرهاب الميليشيا الحوثية .. يطارد النازحين والمعاد تأهيلهم

إرهاب الميليشيا الحوثية .. يطارد النازحين والمعاد تأهيلهم
http://almnatiq.net/?p=680905
المناطق_الرياض

منذ نشأت الميليشيا الحوثية وهي تمارس الإرهاب، وتنتهك حقوق اليمنيين وتُحدِّث إجرامها بصورة يومية، فبعد احتلال بيوت اليمنيين وسرقة ممتلكاتهم، وقيامها بتحويل المباني الحكومية إلى ثكنات عسكرية، وتمترسها بالمدنيين والأطفال، ها هي تضيف إلى سلسلة جرائمها الإرهابية وتاريخها الدموي، جريمة جديدة، باستهداف مخيم بني جابر للنازحين يوم الثلاثاء الماضي، أدى إلى إصابة 5 نازحين، بينهم أربعة أطفال جراء إلقاء قنبلة يدوية عليهم.
تعرَّض مخيم بني جابر لأكثر من هجمة من قبل الميليشيا الحوثية، وأصيب العديد من النساء والأطفال في تلك الهجمات الإرهابية، وأودت الاستهدافات السابقة بحياة امرأة نازحة وإصابة العديد من النازحين في وقت سابق.
من جهته، أصدر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بياناً أدان فيه هجوم الميليشيا الحوثية على النازحين في مخيم بني جابر، وأوضح البيان أن الاستهداف وقع في الساعة الثالثة فجراً على المخيم الذي يدعمه المركز وتديره المحافظة، وقد تسبب في إصابات متعددة في صفوف النازحين، بعضها خفيفة وبعضها متوسطة، وأكد أن العيادات الطبية المتنقلة تولت تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين والتأكُّد من سلامتهم الصحية، ووضعهم تحت الملاحظة حتى تستقر حالتهم.
وطالب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي بالوقوف بشكل حازم وصارم تجاه انتهاكات وتعدي الميليشيا الحوثية على حقوق المدنيين والنازحين والمحتاجين من أبناء الشعب اليمني.
وفي موضوع متصل بالجرائم الإرهابية المرتكبة قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية خلال شهر أبريل الماضي باستهداف مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن في محافظة مأرب ثلاث مرات بعدد من الصواريخ.
وتعرض المركز الذي يمولة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ويمارس أنشطه إنسانية مدنية مشمولة بالحماية القانونية في القانون الإنساني الدولي للعديد من الأضرار المادية جراء الاستهدافات المتكررة، والتي أثارت رعب الأطفال المستفيدين من برامج إعادة التأهيل الذي يتبناه مركز الملك سلمان.

روابط ذات صلة

مدير خدمات المياه بمنطقة تبوك يتفقد المشروع المركزي لمياه المنطقة

مدير خدمات المياه بمنطقة تبوك يتفقد المشروع المركزي لمياه المنطقة
بالفيديو .. الاتحاد يخطف المباراة من الوشم في الدقائق الأخيرة بكأس الملك

بالفيديو .. الاتحاد يخطف المباراة من الوشم في الدقائق الأخيرة بكأس الملك
ببصمات إيرانية .. “الحوثي” يرفض السلام ويقصف مخيم نازحين في الخوخة

ببصمات إيرانية .. “الحوثي” يرفض السلام ويقصف مخيم نازحين في الخوخة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*