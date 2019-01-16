احدث الأخبار

إزاله تعديات بمساحه إجماليه تزيد. 65،000م2  متر مربع بمركزالحره الشماليه بمحافظه أملج.
أبرز المواد
 وكيل إمارة عسير ومدير شرطة المنطقة وعدد من قيادات الامارة  يقدمون واجب العزاء لأسرة الربعي
أبرز المواد
 نائب أمير مكة المكرمة يستقبل قيادات المنطقة
أبرز المواد
 بلدي الباحة  يقر تنظيم ورشة عمل (ماذا يريد شباب الباحة أن تكون مدينتهم في المستقبل)
أبرز المواد
 القبض على وافد استولى على 14 مليون ريال بحجة مضاعفة الأموال بالسحر
أبرز المواد
 استخراج 30 قطعة بلاستيكية من بطن شاب في جدة
أبرز المواد
 تعزيز التنسيق بين الدفاع المدني بتبوك وقيادة المنطقة الشمالية الغربية
أبرز المواد
 أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الأعمال السعودي البحريني
أبرز المواد
 مؤسسة القدس تطالب بوضع حد لمطالبات صهيونية بهدم أسوار بلدة القدس القديمة
أبرز المواد
 بالفيديو .. الأمين العام لجامعة الدول العربية يكشف لأول مرة سبب “مقتل القذافي”
أبرز المواد
 الزكاة والدخل وغرفة الأحساء تنظّمان ورشة عمل حول تطبيق المرحلة الثانية لضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 أمير القصيم يرعى المؤتمر الدولي الأول لجمعية أصدقاء بنوك الدم ببريدة
أبرز المواد
إزاله تعديات بمساحه إجماليه تزيد. 65،000م2  متر مربع بمركزالحره الشماليه بمحافظه أملج.

إزاله تعديات بمساحه إجماليه تزيد. 65،000م2  متر مربع بمركزالحره الشماليه بمحافظه أملج.

أبرز المواد
وكيل إمارة عسير ومدير شرطة المنطقة وعدد من قيادات الامارة  يقدمون واجب العزاء لأسرة الربعي

وكيل إمارة عسير ومدير شرطة المنطقة وعدد من قيادات الامارة  يقدمون واجب العزاء لأسرة الربعي

أبرز المواد
نائب أمير مكة المكرمة يستقبل قيادات المنطقة

نائب أمير مكة المكرمة يستقبل قيادات المنطقة

أبرز المواد
بلدي الباحة  يقر تنظيم ورشة عمل (ماذا يريد شباب الباحة أن تكون مدينتهم في المستقبل)

بلدي الباحة  يقر تنظيم ورشة عمل (ماذا يريد شباب الباحة أن تكون مدينتهم في المستقبل)

أبرز المواد

إزاله تعديات بمساحه إجماليه تزيد. 65،000م2  متر مربع بمركزالحره الشماليه بمحافظه أملج.

إزاله تعديات بمساحه إجماليه تزيد. 65،000م2  متر مربع بمركزالحره الشماليه بمحافظه أملج.
http://almnatiq.net/?p=680918
المناطق -أملج - فايز السميري
قامت لجنة التعديات بمركز الحره الشماليه صباح هذا اليوم الاربعاء وبمسانده لجنه التعديات المركزيه بمحافظه أملج بإزالة أحداثات بلغ عددها ٣٥ موقع منها تعديات وتشوه بصري وقد سلمت المواقع لبلديه محافظه أملج بعد الازاله.
وأوضحت لجنة التعديات بمركزالحره الشماليه بمحافظه أملج أنها تطبق الانظمة والتعليمات وتنفذ الازاله على مايردها من قررات ازاله من الجهات المختصه بأصدارها.
كما ان لجنة التعديات تعمل بشكل دؤوب ومتواصل  بالمراقبه والمتابعه ، وفقا لتوجيهات ولاة الأمر القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي وتطبق العقوبات والغرامات النظاميه.
كما تود الايظاح بأن من يقوم بأزالة التعدي الذي قام به من تلقاء نفسه سوف يتم تطبيق الحد الادنى من الغرامه بحقه لتعاونه.
وأهابت اللجنه بكافه المواطنين التعاون معها بالوقوف ضد هذه التعديات التي من شأنها أن تأخر حركه التنميه وتسبب الفوضى وتعيق التخطيط العمراني الحديث بالابلاغ الفوري عن اي تعدي.

روابط ذات صلة

وكيل إمارة عسير ومدير شرطة المنطقة وعدد من قيادات الامارة  يقدمون واجب العزاء لأسرة الربعي

وكيل إمارة عسير ومدير شرطة المنطقة وعدد من قيادات الامارة  يقدمون واجب العزاء لأسرة الربعي
نائب أمير مكة المكرمة يستقبل قيادات المنطقة

نائب أمير مكة المكرمة يستقبل قيادات المنطقة
بلدي الباحة  يقر تنظيم ورشة عمل (ماذا يريد شباب الباحة أن تكون مدينتهم في المستقبل)

بلدي الباحة  يقر تنظيم ورشة عمل (ماذا يريد شباب الباحة أن تكون مدينتهم في المستقبل)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*