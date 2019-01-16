احدث الأخبار

إرهاب الميليشيا الحوثية .. يطارد النازحين والمعاد تأهيلهم
أبرز المواد
 مدير خدمات المياه بمنطقة تبوك يتفقد المشروع المركزي لمياه المنطقة
أبرز المواد
 بالفيديو .. الاتحاد يخطف المباراة من الوشم في الدقائق الأخيرة بكأس الملك
أبرز المواد
 ببصمات إيرانية .. “الحوثي” يرفض السلام ويقصف مخيم نازحين في الخوخة
أبرز المواد
 أمير منطقة الباحة يستقبل فريق موسوعة كيوبيديا العالمية
أبرز المواد
 يمني يتهم زوجته السعودية بقتل طفلهما الرضيع في مكة .. والجهات الأمنية تكشف حقيقة الوفاة
أبرز المواد
 هاكاثون جامعة حائل ينطلق الجمعة بمشاركة 90 متسابقًا من مختلف أنحاء المملكة
أبرز المواد
 إزاله تعديات بمساحه إجماليه تزيد. 65،000م2  متر مربع بمركزالحره الشماليه بمحافظه أملج.
أبرز المواد
 وكيل إمارة عسير ومدير شرطة المنطقة وعدد من قيادات الامارة  يقدمون واجب العزاء لأسرة الربعي
أبرز المواد
 نائب أمير مكة المكرمة يستقبل قيادات المنطقة
أبرز المواد
 بلدي الباحة  يقر تنظيم ورشة عمل (ماذا يريد شباب الباحة أن تكون مدينتهم في المستقبل)
أبرز المواد
 القبض على وافد استولى على 14 مليون ريال بحجة مضاعفة الأموال بالسحر
أبرز المواد
إرهاب الميليشيا الحوثية .. يطارد النازحين والمعاد تأهيلهم

إرهاب الميليشيا الحوثية .. يطارد النازحين والمعاد تأهيلهم

أبرز المواد
مدير خدمات المياه بمنطقة تبوك يتفقد المشروع المركزي لمياه المنطقة

مدير خدمات المياه بمنطقة تبوك يتفقد المشروع المركزي لمياه المنطقة

أبرز المواد
بالفيديو .. الاتحاد يخطف المباراة من الوشم في الدقائق الأخيرة بكأس الملك

بالفيديو .. الاتحاد يخطف المباراة من الوشم في الدقائق الأخيرة بكأس الملك

أبرز المواد
ببصمات إيرانية .. “الحوثي” يرفض السلام ويقصف مخيم نازحين في الخوخة

ببصمات إيرانية .. “الحوثي” يرفض السلام ويقصف مخيم نازحين في الخوخة

أبرز المواد

يمني يتهم زوجته السعودية بقتل طفلهما الرضيع في مكة .. والجهات الأمنية تكشف حقيقة الوفاة

يمني يتهم زوجته السعودية بقتل طفلهما الرضيع في مكة .. والجهات الأمنية تكشف حقيقة الوفاة
http://almnatiq.net/?p=680920
المناطق_مكة

تحقق شرطة المعابدة بمكة المكرمة في قضية اتهام مقيم من جنسية يمنية زوجته بقتل طفلهما الرضيع البالغ من العمر شهرين.

اتهام مقيم لزوجته بقتل طفله
وكانت الجهات الأمنية بمكة المكرمة تلقت بلاغًا،يفيد باتهام مقيم من الجنسية اليمنية زوجته السعودية بقتل طفله البالغ من العمر شهرين.

وفاة الطفل طبيعية
وبعد انتقال دوريات الأمن لموقع البلاغ، تم طلب فرقة الهلال الأحمر، وبعد الكشف المبدئي اتضح أن وفاة الطفل طبيعية، إذ كان في منزل أهل والدته، فيما تولت الأدلة الجنائية رفع التقرير للجهات المختصة للتحقق من القضية.

وما زالت شرطة المعابدة تستكمل التحقيقات في ملف القضية بحكم الاختصاص.

روابط ذات صلة

إرهاب الميليشيا الحوثية .. يطارد النازحين والمعاد تأهيلهم

إرهاب الميليشيا الحوثية .. يطارد النازحين والمعاد تأهيلهم
مدير خدمات المياه بمنطقة تبوك يتفقد المشروع المركزي لمياه المنطقة

مدير خدمات المياه بمنطقة تبوك يتفقد المشروع المركزي لمياه المنطقة
بالفيديو .. الاتحاد يخطف المباراة من الوشم في الدقائق الأخيرة بكأس الملك

بالفيديو .. الاتحاد يخطف المباراة من الوشم في الدقائق الأخيرة بكأس الملك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*