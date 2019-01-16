يمني يتهم زوجته السعودية بقتل طفلهما الرضيع في مكة .. والجهات الأمنية تكشف حقيقة الوفاة

المناطق_مكة

تحقق شرطة المعابدة بمكة المكرمة في قضية اتهام مقيم من جنسية يمنية زوجته بقتل طفلهما الرضيع البالغ من العمر شهرين.

اتهام مقيم لزوجته بقتل طفله

وكانت الجهات الأمنية بمكة المكرمة تلقت بلاغًا،يفيد باتهام مقيم من الجنسية اليمنية زوجته السعودية بقتل طفله البالغ من العمر شهرين.

وفاة الطفل طبيعية

وبعد انتقال دوريات الأمن لموقع البلاغ، تم طلب فرقة الهلال الأحمر، وبعد الكشف المبدئي اتضح أن وفاة الطفل طبيعية، إذ كان في منزل أهل والدته، فيما تولت الأدلة الجنائية رفع التقرير للجهات المختصة للتحقق من القضية.

وما زالت شرطة المعابدة تستكمل التحقيقات في ملف القضية بحكم الاختصاص.