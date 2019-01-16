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هاكاثون جامعة حائل ينطلق الجمعة بمشاركة 90 متسابقًا من مختلف أنحاء المملكة

هاكاثون جامعة حائل ينطلق الجمعة بمشاركة 90 متسابقًا من مختلف أنحاء المملكة

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هاكاثون جامعة حائل ينطلق الجمعة بمشاركة 90 متسابقًا من مختلف أنحاء المملكة

هاكاثون جامعة حائل ينطلق الجمعة بمشاركة 90 متسابقًا من مختلف أنحاء المملكة
http://almnatiq.net/?p=680923
المناطق_حائل

تنطلق المسابقة البرمجية الوطنية الثانية “هاكاثون جامعة حائل” بمشاركة 90 متسابق ومتسابقة من مناطق المملكة كافة؛ لمستقبل أفضل تقنيًا لشباب الوطن واستنطاق قدرات المشاركين ومهاراتهم التقنية في 4 مسارات، يوم الجمعة (18 يناير 2019) وتستمر مدة 24 ساعة في فندق الميلينيوم بالمدينة الجامعية.

وتنفذ كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بالتعاون مع مركز إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية “إحدى مبادرات الجامعة لتحقيق رؤية المملكة 2030” المسابقة في مسارات تطوير وتعديل الألعاب الإلكترونية وملحقاتها وتحدي الاختراقات الرقمية “أمن المعلومات”، وتطوير المواقع الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة الذكية، وتطبيقات لخدمة ذوي الإعاقة.

يُذكر أن هاكاثون جامعة حائل سيُعزز من روح التنافس والابداع والابتكار لبناء برامج جديدة، ويساعد على قياس مدى قدرة تحملهم لضغوط العمل، وتستهدف جميع فئات المجتمع مع التركيز على مدارس التعليم العام والجامعي.

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