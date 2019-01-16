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بالفيديو .. الاتحاد يخطف المباراة من الوشم في الدقائق الأخيرة بكأس الملك

بالفيديو .. الاتحاد يخطف المباراة من الوشم في الدقائق الأخيرة بكأس الملك
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المناطق_الرياض

منح جابر عيسى فريقه اتحاد جدة بطاقة الصعود للدور ثمن النهائي عقب تسجيله هدف الفوز في شباك مضيفه الوشم في الوقت القاتل، في المواجهة التي انتهت 2-1 واحتضنها ملعب نادي الوشم بشقراء، في حين حجز الوحدة مقعده في الدور ثمن النهائي عقب فوزه الصعب على مضيفه العروبة 1-صفر، في الدور 32 من كأس الملك.

وتمكن لاعب الوشم نضال سعيد من افتتاح التسجيل بعدما أكمل رأسية زميله أمجد برناوي برأسه في شباك الحارس فواز القرني.

وانتظر الاتحاد حتى الدقيقة 45+1 والتي شهدت تسجيل هدف التعادل بعدما حول رأسية زميله منصور الحربي برأسه في شباك الحارس إبراهيم زايد.

وكثف الاتحاد ضغطه في الدقائق الأخيرة وتمكن لاعبه جابر عيسى من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 90+5 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا ليضع الكرة في الشباك.

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