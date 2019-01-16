الأمير أحمد بن فهد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الأعمال السعودي البحريني

المناطق - فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في الإمارة اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الأعمال السعودي البحريني عبدالرحمن العطيشان ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس وأعضاء المجلس وذلك على هامش الزيارة التي قام بها اليوم وفد من المجلس يضم عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الأعمال في قطاعات مختلفة.

ورحب سموه بأعضاء المجلس متمنيا لهم التوفيق والسداد في تحقيق الأهداف والرؤى المشتركة التي تعكس حجم التبادل والتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وتوجه رئيس غرفة البحرين بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الملكي نائب امير الشرقية، على استقباله للوفد التجاري البحريني، وقال أن هذه الزيارة هي للبناء على ما تم إنجازه من جهود للنهوض بعلاقات العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقين، المستندة على اسس متينة بفضل الجهود المباركة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله

