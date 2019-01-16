أمين عسير يكرم الموظف عبدالله القحطاني

المناطق_أبها

كرم أمين منطقة عسير الدكتور و ليد الحميدي الموظف علي القحطاني وذلك بمنحه شهادة شكر وتقدير نظير جهوده الجبارة في سرعة إنجاز متطلبات القوات البرية من خلال تسخير الإمكانيات المتوفرة لدى مكتب الخدمات البلدية بمركز الغايل و ذلك عبر تأمين متطلبات القوات و اثرها في إتمام العمليات بنجاح .

و جاء هذا التكريم كرسالة وطنية لابد أن يتحلى بها كل موظف عبر استشعاره للمسؤولية و المهام المناطة بهم و الحس الوطني اتجاه مثل هذه المواقع الحساسة .

و اكد الحميدي بأن الموظف علي القحطاني يعد احد الموظفين الذين يؤمنون بحق المكان والزمان الذي يعمل فيه ويحرص على الإنتاجية المقرونة بالجودة والأداء المتميز

داعيا الجميع الى بذل المزيد من الجهد و العطاء في كل ما من شانه تحقيق المصلحة العامة متمنيا التوفيق لجميع منسوبي الأمانة و بلديات منطقة عسير .

بدوره قدم القحطاني جل شكره وامتنانه لسعادة أمين المنطقة على ثقته به وتكريمه له كون ذلك يعد تحفيزا و تشجيعا للعموم لبذل المزيد من الجهد ومضاعفته والذي سيسهم في الارتقاء بمستوى الاداء الخدمي .