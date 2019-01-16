أمانة عسير تضبط 26 مخالفة صحية

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رصدت إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة عسير، خلال جولاتها الرقابية الأسبوع المنصرم 26 مخالفة، استهدفت المنشآت التجارية بمدينة أبها للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها.

وأوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الجولات الرقابية خلال الأسبوع الماضي ، أسفرت عن توجيه 26 مخالفة لمنشآت تجارية ، إضافة إلى اتلاف نحو 15 وجبة غير صالحة للاستخدام الادمي .

ونوه بأن تلك المخالفات، رصدت بعد عدة جولات مفاجئة قامت بها الفرق التفتيشية ، و قد تم تطبيق نظام الغرامات و الجزاءات البلدية بحق المنشآت المخالفة .

وأشار إلى أن المخالفات تمثلت في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، إضافة إلى سوء النظافة العامة للموقع وسوء نظافة المعدات المستخدمة و عدم ارتداء الزي الرسمي و مخالفة شروط التعبئة و التخزين و عدم وجود شهادات صحية للعمالة إضافة الى ضبط و اتلاف وجبات غذائية غير صالحة للاستخدام الادمي .

مؤكدا بأن الرقابة الصحية ستكون مستمرة في جولاتها الرقابية و حملاتها التفتيشية ، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين وتعزيز صحة الفرد والمجتمع.

داعيا الجميع بعدم التهاون في الإبلاغ عن المنشآت المخالفة على رقم طوارئ الأمانة 940 و قنوات التواصل الرسمية للأمانة.