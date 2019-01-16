محافظ تيماء يترأس اجتماع الجلسة الثالثة للمجلس المحلي 

المناطق_محمد العنزي

رأس محافظ تيماء سعد بن نايف السديري، صباح اليوم الأربعاء اجتماع الجلسة العادية الثالثة من الدورة الخامسة للمجلس المحلي للعام 1440هـ بحضور أعضاء المجلس ومدراء الدوائر الحكومية في قاعة الاجتماعات في مقر المحافظة. ورحب محافظ تيماء في بداية الاجتماع بأعضاء الجلسة ونوقش خلال هذا الاجتماع عدد من المواضيع التي تخدم محافظة تيماء والمراكز التابعة لها والمدرجة في جدول الأعمال من مختلف القطاعات الخدمية والحكومية وجرى اتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.