مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل تكريم عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين السنوي “إتقان”

ويأتي الحفل من منطلق إيمان عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بأهمية تثمين الجهود، وتقديم الشكر للموظفين المتميزين، لبث روح التنافس فيما بينهم، حيث تم في بداية الحفل استعراض تقرير إلكتروني عن إنجازات العمادة خلال عام 1439هـ، التي تم تحقيقيها بجهود منسوبي العمادة وبتميز موظفي العمادة المحتفى بهم.

وشكر معالي مدير الجامعة في كلمة ألقاها بداية الحفل القائمين بأعمال العمادة مشيداً بالتميز الذي حققوه خلال العام الماضي، كما أثنى معاليه على جهود العمادة في إعادة الهيكلة الخاصة بها لتتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

فيما قدم عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الأستاذ الدكتور محمد البحيري شكره لمعالي المدير على رعايته لحفل “إتقان”، ودعمه المتواصل للعمادة وكافة مناشطها، مشيراً إلى أن العمادة تسعى دوماً إلى تحقيق التميز في كافة مجالاتها، شاكراً كل موظف عمل واجتهد في العمادة متحملاً ضغوط العمل للوصول إلى ما تم إنجازه.

كما دشن معالي مدير الجامعة ضمن فعاليات حفل “إتقان” السنوي الموقع الإلكتروني (صوت الموظف) الخاص باستقبال الملاحظات، والمقترحات والمبادرات التطويرية من قبل موظفي الجامعة.

بعد ذلك تم تكريم الفائزين بجائزة “إتقان” من الموظفين على مستوى العمادة، وكذلك الإدارات المتميزة بها والتي شملت إدارة شؤون المتعاقدين وكذلك وحدة ضمان الجودة ، إضافة إلى تكريم القيادات الإدارية بالعمادة ، وتكريم الموظفين أصحاب الجهود البارزة في مشروع “التحول الرقمي”.

وفي ختام فعاليات الحفل تسلم معالي مدير الجامعة نسخة من التقرير السنوي لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بالإضافة إلى نسخة من دليل الإجراءات الإدارية المحدّث.