مدير جامعة الملك خالد ومدير أحوال عسير يبحثان سبل التعاون بين الجهتين

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استقبل معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح الثلاثاء الـ 9 من جمادى الأولى، بمكتبه في مقر الجامعة الرئيس بأبها، سعادة مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة عسير الأستاذ قاسم بن سعيد القرني، وعقدا اجتماعًا لبحث سبل التعاون بين الجهتين.

ورحب معالي المدير في بداية اللقاء بسعادة مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة عسير، مثمنًا له جهود إدارته في مجالات خدمة المجتمع من خلال فتح سبل التعاون مع كافة القطاعات الحكومية والأهلية، لتقديم خدمات عالية المستوى للمجتمع وبشكل متواصل.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الجهتين فيما يسهم في تقديم التسهيلات لإجراءات استخراج الهوية الوطنية للعنصر النسائي، وذلك من خلال تخصيص “كاونتر” بمكاتب الأحوال المدنية، وذلك لاستقبال الطالبات دون مواعيد مسبقة وتسهيل خدمتهن.

وتشمل المقرات التي سيتم تخصيص “كاونترات” الأحوال فيها كلاً من مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، وأحد رفيدة، وسراة عبيدة، بالإضافة إلى محافظة ظهران الجنوب، ورجال ألمع، وكذلك محافظة محايل عسير، والمجاردة.

وفي ختام اللقاء شكر سعادة مدير عام الأحوال معالي مدير الجامعة على حسن الاستقبال، آملاً أن تقدم إدارة الأحوال بالمنطقة من خلال مكاتبها خدمات متميزة للمستفيدات منها، وأن يستمر التعاون فيما بين الجهتين لخدمة مجتمع منطقة عسير، كما ثمن معالي مدير الجامعة لسعادته زيارته وحرص إدارته على التعاون مع الجامعة.