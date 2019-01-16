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400طالب في اختبار موهبة بتعليم عسير

400طالب في اختبار موهبة بتعليم عسير

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400طالب في اختبار موهبة بتعليم عسير

400طالب في اختبار موهبة بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=680989
المناطق_عسير

يؤدي أكثر من 400 طالب من طلاب الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، وإدارات التعليم في محافظات المنطقة يومي الجمعة والسبت القادمين 12 – 13 جمادى الأول من العام الجاري ، اختبار مقياس موهبة بثانوية مدينة سلطان بأبها ،وابتدائية محمد بن عبدالوهاب بخميس مشيط ، وذلك بإشراف وتنظيم من إدارة الموهوبين.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، أن الاختبار يأتي ضمن الإعداد والتهيئة للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين، والقائم على الشراكة التكاملية بين وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع، والمركز الوطني للقياس والتقويم ، ويستهدف طلاب الصف الثالث المتوسط والثالث والرابع والسادس الابتدائي ، مشيرا إلى أنه تم تدريب أكثر من 300 طالب من طلاب مدارس تعليم المنطقة على المقياس الهادف إلى تطوير نموذج للتعرف على الموهوبين، من خلال استخدام منهجية علمية متطورة تعتمد على أهم الأسس العلمية وأفضل الممارسات التربوية لضمان الانتقاء السليم للطلاب الواعدين بالموهبة، تُبنى من خلالها قاعدة بيانات ضخمة وشاملة لجميع الموهوبين والموهوبات في مناطق المملكة، وجميع الفئات السنية في مراحل التعليم العام.

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