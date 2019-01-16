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نائب الرئيس الأمريكي : إيران دولة إرهابية مارقة ومزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط

نائب الرئيس الأمريكي : إيران دولة إرهابية مارقة ومزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط

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‏اتفاقية تنقل إدارة المستشفيات والمراكز الصحية من صحة الرياض لـ”التجمع الصحي الأول”

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نائب الرئيس الأمريكي : إيران دولة إرهابية مارقة ومزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط

نائب الرئيس الأمريكي : إيران دولة إرهابية مارقة ومزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط
http://almnatiq.net/?p=680994
المناطق - واس

وصف نائب الرئيس الامريكي مايك بنس إيران بالدولة المارقة والمزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وأكبر دولة تدعم الإرهاب في المنطقة.
وقال بنس في كلمة له أمام مؤتمر رؤساء البعثات العالمية في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن إن “الاتفاق النووي الكارثي أفاد نظام الملالي وقمع الشعب الإيراني”.
وأكد نائب الرئيس أن الولايات المتحدة ستبقى في الشرق الأوسط وستواصل القتال لمنع تنظيم داعش الإرهابي البشع من العودة مجددًا.

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