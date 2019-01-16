احدث الأخبار

تنفيذ فرضيات حريق وهمي في قطاعات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك
منطقة تبوك
 رئيس هيئة الرياضة يوجه بتحقيق عاجل حول عدم اكتمال أعمال صيانة ملعب الملك فهد
أبرز المواد
 المشرف العام على موسوعة كيوبيديا العالمية يزور متحف الشيخ محمد بن مصبح
منطقة الباحة
 الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة قطر غدا بأمم آسيا
الرياضة
 الأمين العام للأمم المتحدة يحث الدول على تعزيز مكافحة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة
أبرز المواد
 الجيش اليمني يعلن مقتل وجرح العشرات من مليشيا الانقلاب غرب تعز
أبرز المواد
 نائب الرئيس الأمريكي : إيران دولة إرهابية مارقة ومزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط
أبرز المواد
 ‏اتفاقية تنقل إدارة المستشفيات والمراكز الصحية من صحة الرياض لـ”التجمع الصحي الأول”
منطقة الرياض
 مدير جامعة الملك خالد ومدير أحوال عسير يبحثان سبل التعاون بين الجهتين
منطقة عسير
 محافظ تيماء يترأس اجتماع الجلسة الثالثة للمجلس المحلي 
منطقة تبوك
 400طالب في اختبار موهبة بتعليم عسير
أبرز المواد
 أمير منطقة الحدود الشمالية يفتتح مشروع البرج الطبي للعيادات الخارجية في عرعر
منطقة الحدود الشمالية
تنفيذ فرضيات حريق وهمي في قطاعات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك

تنفيذ فرضيات حريق وهمي في قطاعات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك

منطقة تبوك
رئيس هيئة الرياضة يوجه بتحقيق عاجل حول عدم اكتمال أعمال صيانة ملعب الملك فهد

رئيس هيئة الرياضة يوجه بتحقيق عاجل حول عدم اكتمال أعمال صيانة ملعب الملك فهد

أبرز المواد
المشرف العام على موسوعة كيوبيديا العالمية يزور متحف الشيخ محمد بن مصبح

المشرف العام على موسوعة كيوبيديا العالمية يزور متحف الشيخ محمد بن مصبح

منطقة الباحة
الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة قطر غدا بأمم آسيا

الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة قطر غدا بأمم آسيا

الرياضة

الجيش اليمني يعلن مقتل وجرح العشرات من مليشيا الانقلاب غرب تعز

الجيش اليمني يعلن مقتل وجرح العشرات من مليشيا الانقلاب غرب تعز
الجيش اليمني
http://almnatiq.net/?p=681007
المناطق - واس

أعلن الجيش اليمني اليوم عن مقتل وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي الانقلابية في مواجهات مع الجيش اليمني غرب تعز.
وقال قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي لوكالة الأنباء اليمنية، إن الجيش اليمني هاجم مواقع المليشيا في عزلة القحيفة، واستهدفت مدفعية الجيش تجمعات للمليشيا في منطقة القاعدة أسفل قرية المعراسة أسفر عن مصرع 11 عنصراً حوثياً وأصيب آخرون.

روابط ذات صلة

رئيس هيئة الرياضة يوجه بتحقيق عاجل حول عدم اكتمال أعمال صيانة ملعب الملك فهد

رئيس هيئة الرياضة يوجه بتحقيق عاجل حول عدم اكتمال أعمال صيانة ملعب الملك فهد
الأمين العام للأمم المتحدة يحث الدول على تعزيز مكافحة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة

الأمين العام للأمم المتحدة يحث الدول على تعزيز مكافحة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة
نائب الرئيس الأمريكي : إيران دولة إرهابية مارقة ومزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط

نائب الرئيس الأمريكي : إيران دولة إرهابية مارقة ومزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*