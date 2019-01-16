الجيش اليمني يعلن مقتل وجرح العشرات من مليشيا الانقلاب غرب تعز

المناطق - واس

أعلن الجيش اليمني اليوم عن مقتل وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي الانقلابية في مواجهات مع الجيش اليمني غرب تعز.

وقال قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي لوكالة الأنباء اليمنية، إن الجيش اليمني هاجم مواقع المليشيا في عزلة القحيفة، واستهدفت مدفعية الجيش تجمعات للمليشيا في منطقة القاعدة أسفل قرية المعراسة أسفر عن مصرع 11 عنصراً حوثياً وأصيب آخرون.