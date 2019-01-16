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الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة قطر غدا بأمم آسيا

الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة قطر غدا بأمم آسيا

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الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة قطر غدا بأمم آسيا

الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة قطر غدا بأمم آسيا
http://almnatiq.net/?p=681012
المناطق - الرياض

اختتم المنتخب الوطني الأول مساء اليوم الأربعاء تحضيراته لمواجهة قطر في تمام الثامنة من مساء غدٍ الخميس في ختام دور المجموعات من كأس آسيا 2019.

وأدى المنتخب مرانه الأخير على استاد مدينة زايد الرياضية، بحصة بدأت بتمارين الإحماء تلاها تمارين منوعة للاعبين، ثم نفذ المدير الفني خوان بيتزي عددًا من الجمل التكتيكية الخاصة بالمباراة، قبل أن ختتم التدريب بتمارين الإطالة.

وعلى صعيد متصل، واصل المدافع عمر هوساوي تمارينه الخاصة على فترتين في النادي الصحي والملعب، فيما اكتفى المدافع ياسر الشهراني بتمارين تأهيلية ولياقية خاصة في النادي الصحي.

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