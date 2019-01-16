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المشرف العام على موسوعة كيوبيديا العالمية يزور متحف الشيخ محمد بن مصبح

المشرف العام على موسوعة كيوبيديا العالمية يزور متحف الشيخ محمد بن مصبح

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المشرف العام على موسوعة كيوبيديا العالمية يزور متحف الشيخ محمد بن مصبح

المشرف العام على موسوعة كيوبيديا العالمية يزور متحف الشيخ محمد بن مصبح
http://almnatiq.net/?p=681018
المناطق-الباحة

زار المشرف العام على موسوعة كيوبيديا العالمية جلعود بن دخيّل القحطاني والوفد المرافق له متحف الشيخ محمد بن مصبح رحمه الله في محافظة بلجرشي ضمن جولات الوفد للمواقع السياحية والتراثية بمنطقة الباحة .
وكان في استقبال الوفد مدير المتحف منصور بن مصبح وقد تجول الوفد في قاعات المتحف السبع التي ضمت مختلف المعروضات الأثرية من أدوات زراعية ومصنوعات وملبوسات كانت تستخدم قديماً اضافة الى قسم الصور القديمة والتي أحتوت على صور ملوك وأمراء ومسئولين خدموا الوطن .
وفي ختام الزيارة اوضح المشرف على موسوعة كيوبيديا جلعود القحطاني ان متحف الشيخ محمد بن مصبح غنيّ بالثراث والمقتنيات الاثرية التي تحاكي موروث الباحة وما كان عليه اهلها الكرام في الماضي مؤكدا بأن الموسوعة ستوثق مشاهدات اعضاءها لكافة المواقع السياحية بالباحة وستدرج ضمن قاعدة البيانات وستكون متاحة للجميع بثلاث لغات عالمية .

مقدماً شكره وتقدير لسمو أمير الباحة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال ولأهالي منطقة الباحة على تعاونهم وحرصهم على التعريف بالمنطقة وما تملكه من تاريخ وتنمية وتطوّر في شتى المجالات.

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