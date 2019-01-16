رئيس هيئة الرياضة يوجه بتحقيق عاجل حول عدم اكتمال أعمال صيانة ملعب الملك فهد

المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، أن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة قرر تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق حول عدم اكتمال أعمال الصيانة لملعب الملك فهد الدولي.

ونشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة عبر تويتر بيانًا أكدت فيه أن لجنة التحقيق ستناقش أسباب سوء جاهزية ملعب الملك فهد، بالإضافة إلى تعيين عبد الإله الدلاك مساعد رئيس هيئة الرياضة لتولي رئاسة لجنة التحقيق خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تُباشر لجنة التحقيق عملها بصورة فورية ويتم رفع التقرير حيال ذلك بصورة عاجلة.

وكان نادي النصر تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بنقل كافة مباريات العالمي في الرياض إلى ملعب النادي بدلًا من إقامتها على ملعب الملز وملعب الملك فهد لسوء أرضية الملعبين.

و ذكر الحساب الرسمي للنصر: تقدمت إدارة نادي النصر بطلب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بنقل كافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم التي ستقام في مدينة الرياض إلي ملعب الرمز الأمير عبدالرحمن بن سعود يرحمه الله بمقر نادي النصر حتي يتم التأكد من جاهزية أرضيات ملاعب مدينة الرياض لإقامة المباريات عليها”.

وأضاف: وأكدت إدارة نادي النصر جاهزية أرضية ملعب الرمز الأمير عبد الرحمن بن سعود “يرحمه الله لاستضافة كافة المباريات بعد انتهاء الزراعة الشتوية بالملعب”.

ويذكر أن ملعب الملك فهد الدولي كان استضاف بالأمس مباراة النصر والأنصار في دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.