تنفيذ فرضيات حريق وهمي في قطاعات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك

المناطق - تبوك

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك خلال هذا الأسبوع خطة فرضية وهمية لحريق في كلاً من مركز التنمية الاجتماعية ومكتب الضمان النسوي بتبوك بالتعاون مع الدفاع المدني، والهلال الأحمر، والشؤون الصحية، وإدارة المرور، وشرطة المنطقة، وذلك بهدف التأكد من جاهزية العاملين بالمكتب ووعيهم بخطط الطوارئ وقدرتهم على تنفيذها.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن تنفيذ هذه الفرضيات يأتي حرصاً من فرع الوزارة على تطبيق أعلى معايير السلامة العامة بكافة الإدارات التابعة للفرع حفاظاً على الأرواح والممتلكات مشيراً إلى أن تنفيذ هذه الفرضيات تتم بصفة دورية في جميع وحدات وقطاعات الفرع بالمنطقة للتأكد من الجاهزية الشاملة للتعامل مع أي حالات طارئة حقيقية في أي وقت إضافة إلى رفع نسبة الوعي والسلامة لدى العاملين وكذلك تقييم قدرات الاستجابة لدى المشاركين من القطاعات ذات العلاقة بمثل هذه الحوادث وكفاءة نظام الاتصالات في حالات الطوارئ وأماكن التجمع وجاهزية الأفراد والمعدات لمواجهة أي طارئ لا سمح الله .

وأشاد بتعاون الجهات الحكومية المشاركة التي تسعى لتعزيز قدرات العاملين في جميع قطاعات ووحدات فرع الوزارة بالمنطقة على التعامل مع مثل هذه الحوادث.

