الأرصاد: درجات حرارة دون الصفر وتساقط الثلوج على بعض مناطق المملكة

نبهت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر النظام الآلي للإنذار المبكر من انخفاض ملموس بدرجات الحرارة أقل من الصفر في بعض الاوقات تؤدي إلى تساقط الثلوج، على منطقة الحدود الشمالية تشمل (طريف – حزم الجلاميد والأجزاء المجاورة قد تمتد إلى عرعر)، ومنطقة الجوف ( القريات – طبرجل) ومنطقة تبوك: (جبل اللوز – علقان).

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الحالة ستبدأ الساعة الواحدة من صباح غد الخميس وحتى الساعة الثامنة صباحاً.

فيما تشير توقعات الأرصاد إلى انخفاض كبير لدرجات الحرارة على منطقة الرياض تكاد تصل للصفر .

وتتأثر مناطق تبوك ، الجوف والحدود الشمالية خلال النهار برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها الى 50 كم/ساعة تؤدي الى شبة انعدام في مدى الرؤية الافقية يلي ذلك خلال ساعات الليل وصباح الخميس هطول امطار وتساقط للثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( جبال اللوز وعلقان ) كذلك على القريات ، طريف وعرعر يتبعها انخفاض ملموس في درجات الحرارة . كما يتوقع ان تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الافقية على اجزاء من مناطق المدينة المنورة ، حائل والقصيم .