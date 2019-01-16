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إصابة مدنيين في سقوط مقذوف حوثي على حي سكني بمأرب

إصابة مدنيين في سقوط مقذوف حوثي على حي سكني بمأرب

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إصابة مدنيين في سقوط مقذوف حوثي على حي سكني بمأرب

إصابة مدنيين في سقوط مقذوف حوثي على حي سكني بمأرب
ارشيفية
http://almnatiq.net/?p=681052
المناطق - الرياض

أصيب مدنيان بينهما طفل جراء سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مساء اليوم الأربعاء، على حي سكني بمدينة مأرب .

وقال مصدر محلي، أن المقذوف الذي أطلقته الميليشيات الحوثية من جبل هيلان سقط وسط حي الروضة المأهول بالسكان .. مشيراً إلى أن المقذوف تسبب بإصابة ابراهيم بندر الطوقي (9 سنوات) وبشير هزاع قائد (٣٧) عاماً .

وأضاف المصدر أن هذا الميليشيات الإنقلابية المتمركزة بجبل هيلان تطلق مقذوفات بين الحين والآخر على الأحياء السكنية بمدينة مأرب دون مراعاة للمدنيين .. مشيراً إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى جرائم الميليشيات بحق المدنيين في المحافظات اليمنية.

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