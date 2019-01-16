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مدني تبوك يحذر من انخفاض في درجة الحرارة تصل إلى ٣ تحت الصفر وتساقط الثلوج يومي الجمعة والسبت

مدني تبوك يحذر من انخفاض في درجة الحرارة تصل إلى ٣ تحت الصفر وتساقط الثلوج يومي الجمعة والسبت

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مدني تبوك يحذر من انخفاض في درجة الحرارة تصل إلى ٣ تحت الصفر وتساقط الثلوج يومي الجمعة والسبت

مدني تبوك يحذر من انخفاض في درجة الحرارة تصل إلى ٣ تحت الصفر وتساقط الثلوج يومي الجمعة والسبت
http://almnatiq.net/?p=681056
المناطق - تبوك - فايز السميري

أكد المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد / عبدالعزيز بن فرحان الشمري ، أنه بناءً على مايرد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن المتغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة من استمرار الرياح السطحية المثيرة للأتربة وكذلك عن احتمالية وجود تساقط خفيف للثلوج مع وجود انخفاض ملموس في درجات الحرارة حيث تصل درجة الحرارة الصغرى الى ثلاث درجات تحت الصفر المئوي يومي الجمعة والسبت.

وبين بان مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك تتابع هذه المتغيرات الجوية وهي على اهبة الاستعداد لمواجهة اي طارئ لاقدر الله وقد اعدت خطة شاملة للطوارىء استعداداً لمواجهة المخاطر المحتملة اثناء تساقط الثلوج على بعض المراكز المتوقعة وخاصة في المناطق المرتفعة ( جبل اللوز – والظهر – علقان )

كما ناشد المواطنين والمقيمين الجميع لأخذ الحيطة والحذر للمحافظة على سلامتهم وعدم عبور الأودية والشعاب في حالة هطول الأمطار والابتعاد عن قنوات المياه الطبيعية والأودية اثناء وبعد تساقط الثلوج إذ إنه بعد ذوبان الجليد من أعالي الجبال تشكل خطرًا على القاطنين في أسفل الجبال ، كما يجب توخي الحذر في ظل وجود انخفاض في درجات الحرارة في التعامل مع أجهزة التدفئة المختلفة التي تعتمد على الكهرباء بالتأكد من تلك الأجهزة ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس وكذلك التوصيلات الكهربائية وتوافقها مع تلك الأجهزة.

وأوضح أنه فيما يتعلق بوسائل التدفئة الأخرى كالفحم والحطب والكيروسين فلابد من توفر التهوية المناسبة لها عند استخدامها، والحرص على عدم اقتراب الأطفال منها في المنزل.
ولفت إلى أنه في حالة الرغبة في معرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات يرجى متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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