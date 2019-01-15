مدير جامعة الجوف يتفقد مشروعات طبرجل ويلتقي الطلبة وأعضاء هيئة التدريس

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أعلن معالي مدير جامعة الجوف أ.د/إسماعيل البشري أن الجامعة ستعلن عن عدد من برامج الماجستير الإضافية قريباً إن شاء الله، وأن هذه البرامج تأتي ضمن النمو الذي تشهده الجامعة في مجالات عدة.

جاء ذلك أثناء جولته التفقدية في محافظة طبرجل حيث بدأت بزيارة لمشروع كليات البنين في طبرجل الذي سيتم الانتقال إليه مطلع العام الجامعي القادم إن شاء الله، حيث تم تأمين الأثاث المكتبي وتجهيز

المعامل والمختبرات والمكتبة والقاعات الدراسية، ويُنتظَر انتهاء بعض الأعمال الخارجية وربط الموقع بالطريق الدولي لتسهيل وصول الطلاب ومنسوبي الجامعة إلى المبنى، وتوصيل الكهرباء.

واطلع مدير الجامعة على جميع أجزاء المشروع مستمعاً لشرح وتوضيح من مدير إدارة المشاريع م.عثمان السبيلة عن الملاحظات التي وجه بها سابقاً، ومؤكداً جاهزية المبنى للانتقال إن شاء الله. ويقع المشروع على مساحة تبلغ 36.000 م2، متكوناً من عدة مبانٍ فيها العديد من القاعات والمعامل والمرافق الخدمية الأخرى، إذ يتضمن ( 50 ) قاعة دراسية، وأكثر من ( 40 ) مكتباً إدارياً، بالإضافة إلى ( 15 ) معملاً للكيمياء والفيزياء والحاسب وغيرها، كالمسارح وقاعات الاجتماعات والمصليات وصالات الطعام واستراحات الطلاب.

من جانب آخر، التقى الدكتور البشري طلبة الجامعة في طبرجل في لقاء مفتوح استمع خلاله لملاحظاتهم ومقترحاتهم ووجه لهم العديد من الرسائل التربوية والوطنية مؤكداً لهم بأن الوطن مستهدف من قبل الكثير من الدول والجماعات والأفراد الذين يحاولون التشكيك في قيادته ومنجزاته وقدرته على مواكبة العالم في مختلف الاتجاهات.

كما التقى بعد ذلك أعضاء هيئة التدريس في طبرجل مشدداً على أهمية الاهتمام الكبير في البحث العلمي والنشر، وطرق التدريس الحديثة والبعد عن التقليدية والتكرار غير المفيد، ومشدداً على تأثير الأستاذ

الجامعي تعليمياً وفكرياً.

وفي ختام الزيارة قام مدير الجامعة بزيارة مجمع كليات البنات في طبرجل للاطمئنان على إكمال أعمال الصيانة الدورية في المجمع والاطلاع على احتياجاته، وكان بمعيّة معاليه وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د.بندر الشمري، عميد كلية العلوم والآداب بطبرجل، ومدير إدارة المشاريع م.عثمان السبيلة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وأهالي طبرجل .