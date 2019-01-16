أمير منطقة الرياض يتوج الفائزين والفائزات بمسابقة منطقة الرياض للمهارات

المناطق - فلاج الشعيفاني

توج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، الفائزين والفائزات بمسابقة منطقة الرياض للمهارات ، التي تنظمها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض بالتعاون مع الأمانة العامة لمسابقة المهارات ، وذلك في مقر كلية التقنية بالرياض .

وهنأ سموه فِي تصريح صحفي الفائزين والفائزات وقال :” انقل لهم تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على هذا الإنجاز الطيب وإن شاء الله يشرفون الوطن خارج البلاد في مسابقات عالمية – بإذن الله -, مقدماً سموه شكره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقائمين على المسابقة .

وأضاف سموه :” لا توجد مهنة فيها عيب ، أي مهنة يستطيع أن يحققها الإنسان الجميع سيقف معه ، والجميع سيشجعه وسيدفعه إلى الأمام ، لأن هذا عمل ، وديننا الحنيف يحثنا عليه ورسولنا صلى الله عليه وسلم حثنا على العمل والاجتهاد في أمور كثيرة ، هذا أمر واضح وسنة نبوية واضحة “.

من جانبه ثمن معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ، رعاية سمو أمير منطقة الرياض للمسابقة, مؤكداً أهمية المنافسة وانعكاساتها على مستوى المهارات.

مما يذكر أن الأمانة العامة ووفق الشروط والمعايير الدولية المعتمدة أقرت 12 مهارة 9 منها للبينين وهي مهارات ” تقنية السيارات، تصميم مواقع الإنترنت، إدارة نظم شبكات تقنية المعلومات، التوصيلات الكهربائية، الحلول البرمجية للأعمال، الإلكترونيات، اللحام، التبريد والتكييف ومهارة الرسم الهندسي الأوتوكاد ” و3 مهارات للبنات ” تصفيف الشعر، والتصميم الجرافيكي، وتقنية الأزياء ” .

ووجهت الدعوة لجميع الجامعات والكليات في المنطقة, بالإضافة إلى إدارة التعليم سواء للمدارس الحكومية أو الأهلية للتسجيل في المسابقة وفق الشروط والمعايير المعلنة.

ويخضع المشاركون في فروع المسابقة للاختبارات العملية، كما ستقوم لجان التحكيم التخصصية بتقييم المتسابقين وفق آلية التقييم المحددة وفق معايير المسابقة العالمية للمهارات.