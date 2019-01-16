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تعليق الدراسة في مدراس عرعر وفرع جامعة الحدود الشمالية بطريف اليوم الخميس نظراً للتقلبات الجوية

تعليق الدراسة في مدراس عرعر وفرع جامعة الحدود الشمالية بطريف اليوم الخميس نظراً للتقلبات الجوية

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تعليق الدراسة اليوم الخميس في مدارس الجوف بسبب موجة الغبار

تعليق الدراسة اليوم الخميس في مدارس الجوف بسبب موجة الغبار

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تعليق الدراسة في مدراس عرعر وفرع جامعة الحدود الشمالية بطريف اليوم الخميس نظراً للتقلبات الجوية

تعليق الدراسة في مدراس عرعر وفرع جامعة الحدود الشمالية بطريف اليوم الخميس نظراً للتقلبات الجوية
http://almnatiq.net/?p=681079
المناطق - واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ، تعليق الدراسة غداً الخميس في جميع مدارس مدينة عرعر ، نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة .

من جانبها أعلنت جامعة الحدود الشمالية ، تعليق الدراسة غداً الخميس في فرع الجامعة بمحافظة طريف نظرًا للمتغيرات الجوية .

وقالت الجامعة : ” بناء على ما ورد في تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، وجه مدير الجامعة المكلف الدكتور إبراهيم بن حسن الزهراني، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الخميس ، لجميع طلاب وطالبات فرع الجامعة بمحافظة طريف .

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