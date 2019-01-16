تعليق الدراسة في مدراس عرعر وفرع جامعة الحدود الشمالية بطريف اليوم الخميس نظراً للتقلبات الجوية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ، تعليق الدراسة غداً الخميس في جميع مدارس مدينة عرعر ، نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة .
من جانبها أعلنت جامعة الحدود الشمالية ، تعليق الدراسة غداً الخميس في فرع الجامعة بمحافظة طريف نظرًا للمتغيرات الجوية .
وقالت الجامعة : ” بناء على ما ورد في تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، وجه مدير الجامعة المكلف الدكتور إبراهيم بن حسن الزهراني، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الخميس ، لجميع طلاب وطالبات فرع الجامعة بمحافظة طريف .
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