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قوات الأمن الخاصة تكرم متقاعديها

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قوات الأمن الخاصة تكرم متقاعديها

قوات الأمن الخاصة تكرم متقاعديها
http://almnatiq.net/?p=681082
المناطق - واس

رعى معالي قائد قوات الأمن الخاصة الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي ، حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي قوات الأمن الخاصة لهذا العام من العسكريين والمدنيين.
وبدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم ألقى معالي قائد قوات الأمن الخاصة ، كلمة رحب فيها بزملائه المتقاعدين ، معرباً عن اعتزازه بهم و بما قدموه من أعمال أسهمت في تطور و تقدم قوات الأمن الخاصة .
وقال : إن هذا التكريم يأتي عرفاناً وتقديراً لرجالها الأوفياء الذين خدموا دينهم ومليكهم ووطنهم بإخلاص وتفاني طوال فترة خدمتهم وتقديرا لجهودهم وعطاءاتهم خلال فترة عملهم .
بعد ذلك ألقى اللواء متقاعد عبدالله بن محمد الثمالي ، كلمة المتقاعدين ، عبر فيها عن شكره لمعالي قائد قوات الأمن الخاصة على تشريفه الحفل وعلى هذه البادرة الطيبة التي تعكس اهتمام القيادة برجالها الذين خدموا في ميادين العز والشرف .
وتضمن الحفل ، قصيدة شعرية ، ثم التقت الصور التذكارية بهذه المناسبة .

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