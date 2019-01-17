الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية جديدة في صعدة

المناطق - واس

حرر الجيش اليمني مسنوداً بتحالف دعم الشرعية في اليمن ، اليوم ، مواقع استراتيجية جديدة في مديرية باقم شمال غرب محافظة صعدة.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني اليمني شنت هجوماً مباغتاً على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة الشامية غربي باقم ، تمكنت خلاله من تحرير جبل “العماني” الأعلى والمناطق المحيطة به .

وأضاف المصدر : أن الهجوم تزامن مع قصف مدفعي كثيف استهدف تجمعات وتحركات للميليشيا الحوثي الإرهابية ، وأن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية .