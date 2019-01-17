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البنتاغون يؤكد عدد قتلى الأمريكيين في هجوم منبج

البنتاغون يؤكد عدد قتلى الأمريكيين في هجوم منبج
http://almnatiq.net/?p=681093
المناطق - وكالات

لقي أربعة أميركيين مصرعهم بينهم جنديان في الهجوم الانتحاري الذي وقع الأربعاء في مدينة منبج في شمال شوريا، حسبما أوردت وزارة الدفاع الأميركية.

وأعلنت القيادة الوسطى للجيش الأميركي في بيان أن “عنصرين من القوات الأميركية ومدنيا ومتعاقدا يعملان في وزارة الدفاع، قتلوا وجرح ثلاثة عسكريين آخرين” نتيجة الهجوم في منبج.

ويأتي هذا الهجوم عقب تفجير استهدف قوات التحالف الدولي في نهاية مارس 2018 مدينة منبج أيضا، مما أسفر عن مقتل عنصرين من التحالف وإصابة آخرين.

وللتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قاعدة عسكرية في منبج، المدينة التي تسيطر عليها قوات مجلس منبج العسكري بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي.

والتفجير يأتي وسط الجدل الذي أثاره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب القوات الأميركية من سوريا، لا سيما من منبج، حيث ترابط فيها قوات الجيش الأميركي.

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